Le sénateur, actuellement hospitalisé, doit renoncer à sa participation à la session d'hiver (archives).
Photo: PETER KLAUNZER
ATS Agence télégraphique suisse
Le conseiller aux Etats alémanique Pirmin Bischof (Centre/SO) ne participera pas à la session d'hiver pour des raisons de santé. Il est atteint d'une grave infection gastro-intestinale, indique le groupe parlementaire du Centre mercredi dans un communiqué.
Piermin Bischof se trouve actuellement à l'hôpital et s'est fait excuser à titre préventif pour l'ensemble de la session, précise le groupe parlementaire. La présidence du groupe, normalement assurée par le Soleurois de 66 ans, sera temporairement assumée par sa vice-présidente Brigitte Häberli-Koller (TG).
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard