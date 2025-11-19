Le conseiller aux Etats Pirmin Bischof (Centre/SO) manquera la session d'hiver pour raisons de santé. Atteint d'une grave infection gastro-intestinale, il est hospitalisé. La vice-présidente Brigitte Häberli-Koller assumera temporairement la présidence du groupe.

Malade, le conseiller aux Etats Pirmin Bischof renonce à la session d'hiver

Le sénateur, actuellement hospitalisé, doit renoncer à sa participation à la session d'hiver (archives). Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller aux Etats alémanique Pirmin Bischof (Centre/SO) ne participera pas à la session d'hiver pour des raisons de santé. Il est atteint d'une grave infection gastro-intestinale, indique le groupe parlementaire du Centre mercredi dans un communiqué.

Piermin Bischof se trouve actuellement à l'hôpital et s'est fait excuser à titre préventif pour l'ensemble de la session, précise le groupe parlementaire. La présidence du groupe, normalement assurée par le Soleurois de 66 ans, sera temporairement assumée par sa vice-présidente Brigitte Häberli-Koller (TG).