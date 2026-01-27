DE
«Criminalisation des libertés»
Des experts de l'ONU alarmés par les poursuites après un sit-in à l'EPFZ

Des experts de l'ONU s’alarment des poursuites contre des étudiants après un sit-in pro-Gaza à l’EPFZ. Ils dénoncent notamment une criminalisation des libertés fondamentales.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Les manifestants pour Gaza avaient été délogés en 2024 de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) par la police (archives).
ATS Agence télégraphique suisse

Dix experts onusiens se disent alarmés par les procès il y a quelques mois de plusieurs militants jugés pour avoir participé à un sit-in pour Gaza en mai 2024 à l'EPFZ. Mardi à Genève, ils ont dénoncé la criminalisation des libertés fondamentales.

Environ 70 étudiants avaient appelé l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) à se désengager de toute recherche liée à l'appareil militaro-industriel israélien. L'établissement avait déposé une plainte pour violation de domicile.

Cinq étudiants condamnés

Sur son site, il admettait ne pouvoir exclure que son savoir puisse être utilisé par des militaires, en l'absence de contrôle sur l'usage final des collaborations scientifiques. Des réglementations fédérales ont ensuite été lancées en mai dernier, mais elles ne s'appliquent pas à la recherche fondamentale.

Cinq étudiants ont été condamnés pour intrusion et deux autres ont été acquittés pour des raisons de procédure, ajoutent les dix experts qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, mais sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme.

