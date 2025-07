«Dernier bonsoir» à Thierry Ardisson

Amis et personnalités se sont réunis jeudi en fin d'après-midi pour les obsèques de Thierry Ardisson. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Les obsèques de Thierry Ardisson ont débuté jeudi à Paris, sous le signe de son célèbre «dernier bonsoir». Environ un millier de personnes, majoritairement vêtues de noir conformément au dress code de l’animateur, étaient présentes. Des chansons qu'il avait choisies, de George Harrison, John Lennon, David Bowie ou encore Jean-Louis Aubert («Voilà c'est fini»), sont prévues durant la cérémonie en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes, avant une inhumation dans la plus stricte intimité.

Audrey Crespo-Mara, l'épouse de l'ancien producteur et animateur décédé lundi à 76 ans, a accueilli les invités, à qui il a été demandé de respecter le «dress code Ardisson», c'est-à-dire le costume noir. Ont été aperçus des amis comme Laurent Baffie, Philippe Corti, Léa Salamé, des personnalités tels Michel Drucker, Arthur, Alex Vizorek, Florent Pagny, Marc Lavoine, Patrick Timsit, Guillaume Durand, et également Brigitte Macron, Gabriel Attal et la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci.