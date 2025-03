1/8 L'hôtel The Brecon fait son entrée dans la liste très convoitée du magazine «Time». Photo: The Brecon

Robin Wegmüller

Pour la branche mondiale du voyage, c'est un rendez-vous très attendu: la publication des 100 meilleurs endroits du monde par le magazine «Time». Pour la septième fois consécutive, la liste du magazine américain désigne des lieux extraordinaires: des complexes touristiques aux croisières en passant par des musées, des restaurants et des parcs nationaux. Dans l'édition 2025, le village d'Adelboden dans le canton de Berne, a fait son entrée dans cette liste tant convoitée.

Plus précisément, il s'agit de l'hôtel Le Brecon. «Dans un pays dominé par les hôtels cinq étoiles, il est surprenant qu'un si petit établissement puisse faire autant parler de lui», écrit le «Time». Le Brecon, qui compte 18 chambres et quatre suites, a ouvert ses portes en juillet dernier. Le copropriétaire Grant Maunder, originaire du Pays de Galles, et sa femme américaine Andrèa ont repris l'ancien Huldi Hotel.

580 francs la nuit

Le chalet moderne du village de l'Oberland bernois semble ravir ses clients. Selon le magazine, il est surtout apprécié des touristes suisses et des skieurs professionnels. Les clients internationaux sont moins nombreux à passer la nuit à l'hôtel. Le Brecon n'est qu'à quelques minutes de la station de départ du domaine skiable d'Adelboden.

Le copropriétaire a partagé son enthousiasme à Blick. «Nous sommes incroyablement fiers», a déclaré Grant Maunder. «Ce succès est une véritable preuve de l'engagement et de la passion de notre équipe, qui a créé une retraite alpine inoubliable.»

Mais cette retraite a aussi un prix. La chambre double la moins chère, appelée Village Cosy, est disponible à partir de 580 francs par nuit. Mais le prix varie en fonction de la date: ce week-end par exemple, une nuitée coûte déjà 875 francs. Au moins, le repas à la carte et le petit espace spa sont inclus. Selon le magazine «Time», c'est une rareté dans la Suisse «haut de gamme». L'espace spa dispose d'un bain de vapeur, d'un sauna et d'une piscine thermale extérieure.

Le Zimbabwe, le Groenland et l'Australie

Avec le Brecon, c'est la deuxième fois consécutive qu'une destination suisse figure dans la liste des «world's 100 greatest places». En 2024, il y avait même deux lieux dans la liste: Zermatt avec le Matterhorn Alpine Crossing, la plus haute traversée des Alpes en téléphérique entre deux pays, et l'institut de recherche nucléaire Cern près de Genève.

Outre Adelboden, des lieux du monde entier sont primés. Par exemple, les chutes Victoria au Zimbabwe, les expéditions «HX Grand Greenland» au Groenland et la liaison ferroviaire «The Ghan» de Darwin à Adélaïde à travers l'immense Outback en Australie.