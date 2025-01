1/17 «Nous avons plus de clients américains cet hiver», déclare Simon Schenk, directeur de l'hôtel Guarda Golf Hotel & Residences. Photo: Blick

Martin Schmidt

Vail Resort a déjà dynamisé la destination touristique suisse Andermatt (UR). Aujourd'hui, le géant américain des domaines skiables est sur le point de faire passer Crans-Montana (VS) au niveau supérieur. Une ambiance positive chez les commerçants de cette station d'un peu plus de 10'000 habitants se fait ressentir, comme le montre une visite de Blick à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le temps ensoleillé durant les vacances a attiré de nombreux visiteurs journaliers sur le haut plateau valaisan. Les chutes de neige tardives de décembre ont créé une ambiance hivernale parfaite et ont encore permis de nombreuses réservations de dernière minute. Les affaires dans l'hôtellerie sont florissantes. Selon l'office du tourisme, le taux d'occupation dans les hôtels était de 98% pour la semaine de Noël et du Nouvel An. «Nous sommes complets», a déclaré Simon Schenk, directeur de l'hôtel Guarda Golf Hotel & Residences.

Le nombre de clients américains augmente

Vail Resorts ayant repris les remontées mécaniques il y a plus d'un an, l'Epic Pass est valable pour la première fois cet hiver dans la destination valaisanne. A Andermatt, ce pass a entraîné une ruée des clients américains. Les quelque 2,3 millions de détenteurs de l'Epic Pass peuvent dévaler les pistes des 42 domaines skiables du géant américain grâce à leur abonnement. «Nous avons eu plus de clients américains cet hiver. Leur nombre est certes encore faible, mais je m'attends à une forte augmentation dès cet hiver», déclare Simon Schenk.

Actuellement, l'hôtel cinq étoiles accueille surtout des clients d'Europe, du Moyen-Orient et du Brésil. «En Amérique du Nord, notre destination est encore relativement peu connue. Maintenant, avec Vail Resort, cela va certainement beaucoup changer.» L'hiver dernier, 3% des nuitées d'hôtel à Crans-Montana ont été effectuées par des Américains. Toutefois, comme la destination est plus grande qu'Andermatt, il faudrait que beaucoup plus de clients américains se rendent à Crans-Montana pour obtenir le même effet sur la structure de la clientèle.

« Avec les Américains, nous pouvons compter sur des professionnels absolus des remontées mécaniques dans la station »

Yves Klingler a lui aussi déjà accueilli des clients avec un Epic Pass dans son établissement familial, l'Hôtel du Lac. «Vail Resorts est une très bonne chose pour Crans-Montana. Avec les Américains, nous pouvons compter sur des professionnels absolus des remontées mécaniques dans la station», dit-il. La destination n'a pas eu que de bonnes expériences avec le précédent propriétaire, le milliardaire tchèque Radovan Vitek. Plus rien n'a été investi dans le domaine skiable ces dernières années, raconte-t-on dans le commerce.

La destination a traversé une période difficile. En l'espace de 40 ans, près de la moitié des lits d'hôtel et de nombreux emplois ont disparu. De nombreux hôtels ont été transformés en appartements de vacances et en lits froids. Cette époque est heureusement révolue. «Maintenant, on sent à nouveau un dynamisme extrême. Les investisseurs voient que Crans-Montana est vivante. On investit dans de nouveaux hôtels et on rénove. L'ensemble de la destination est en train d'être rafraîchie», déclare Yves Klingler.

Le directeur du tourisme rêve de doubler le nombre de chambres d'hôtel

Le redressement a commencé peu avant l'arrivée de Vail en novembre 2023. Le géant américain renforce désormais cette évolution positive. Il a ainsi déjà investi dans l'enneigement artificiel et la gastronomie de montagne: au total, 30 millions de francs devraient être investis dans les infrastructures du domaine skiable au cours des prochaines années.

C'est également l'avis de Véronique Barras. «Vail Resorts est bon pour Crans-Montana.» Les premiers clients américains passent aussi la nuit dans son hôtel trois étoiles Elite. «L'hiver dernier, nous n'en avions pas encore», dit-elle. Elle envisage même d'agrandir l'entreprise familiale. «Nous avons le projet de faire passer notre nombre de chambres de 23 à 45.»

Actuellement, les demandes de permis de construire pour deux nouveaux projets d'hôtels sont déposées à la chancellerie communale. «Il y a beaucoup d'hôtels dans le pipeline», déclare Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme. «Actuellement, nous disposons de 1300 chambres d'hôtel. Je rêve que nous ayons au moins 2500 chambres à l'avenir», ajoute-t-il. Ces dernières années, des hôtels ont été ouverts ou modernisés de manière spectaculaire, notamment le luxueux Six Senses Crans-Montana, l'Alaïa Lodge ou le Faern Valaisia.

Des boutiques de luxe comme à St-Moritz et Gstaad

Dans la rue commerçante avec ses nombreuses boutiques de luxe, les choses bougent également. Des marques comme Omega, Louis Vuitton ou Hermès ont été récemment rejointes par Bucherer, Loro Piana, Ogier ou Annabelle Elegance. Une telle palette de marques de luxe n'existe dans les montagnes suisses qu'à St-Moritz (GR) ou Gstaad (BE). Crans-Montana est un choix discret pour les personnes aisées.

« Chaque nouvel hôtel et chaque nouveau magasin est un enrichissement pour la destination »

Il n'est donc pas surprenant que le nombre d'hôtels 5 étoiles augmente dans la station valaisanne. Depuis cet hiver, le restaurant et club Ferme Saint Amour propose une nouvelle offre pour la vie nocturne, qui n'existait pas encore sous cette forme. Le directeur de l'hôtel, Simon Schenk, ne s'inquiète pas de la nouvelle concurrence. «Chaque nouvel hôtel et chaque nouveau magasin est un enrichissement pour la destination. Si Crans-Montana devient plus connue, tout le monde en profite. Nous avons pu réaliser de gros progrès ces dernières années», dit-il.

A côté de l'évolution positive des affaires estivales, la saison hivernale a stagné à Crans-Montana ces dernières années. C'est désormais terminé.