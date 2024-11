1/5 Ils mettent Crans-Montana en valeur (de gauche à droite): Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès, Pete Petrovski, Managing Director Bergbahnen Crans-Montana/Vail Resorts, et Didier Défago, CEO des Championnats du monde de ski alpin FIS 2027. Photo: Jean-Claude Raemy

Jean-Claude Raemy

Depuis plus de 100 ans, Crans-Montana (VS) est l'une des principales stations de sports d'hiver du Valais et de toute la Suisse. C'est ici qu'a été construit l'un des premiers téléskis de Suisse en 1936 et que se sont déroulés les Championnats du monde de ski alpin en 1987.

Mais ces dernières années, la station a stagné. Trop de résidences secondaires, trop de «lits froids» et une hôtellerie qui a progressivement abandonné le lieu. En 2021, il y avait encore 37 hôtels avec 2600 lits. Mais la commune a réagi et a également profité de l'initiative sur les résidences secondaires.

Crans-Montana renoue avec la croissance

Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme, s'est montré heureux lors d'une conférence de presse à Zurich: «On va dans la bonne direction.» Selon lui, il y a beaucoup d'investissements qui sont coordonnés avec un plan directeur intercommunal.

Dernièrement, il y a eu des ouvertures ou des modernisations spectaculaires d'hôtels, dont le luxueux Six Senses Crans-Montana, l'Alaïa Lodge ou le Faern Valaisia. D'autres hôtels sont «dans le pipeline», annonce Bruno Huggler – entre autres un hôtel quatre étoiles que les exploitants du Six Senses prévoient pour fin 2025.

Le marché des résidences secondaires est, lui aussi, en pleine évolution. Il y a beaucoup de rénovations des appartements et chalets privés. L'introduction de modèles hybrides, qui combinent habitat et travail, aurait encore augmenté le taux d'occupation de ces biens immobiliers.

La commune de Crans-Montana investit actuellement environ 60 millions de francs par an dans son infrastructure – un montant complété par des investissements de particuliers. Il s'agit notamment de nouveaux réservoirs d'eau – pour l'eau potable, mais aussi pour l'enneigement artificiel des quelque 140 kilomètres de pistes. De nombreux financements profitent directement au secteur touristique local.

Les investissements dans les «événements», qui s'élèvent à environ 2 millions de francs par an selon Bruno Huggler, sont également essentiels. Un budget séparé est prévu pour les grandes manifestations. Crans-Montana accueillera notamment les Championnats du monde UCI de VTT en 2025, l'Omega European Masters de golf ou les Championnats du monde de ski en 2027, ces derniers étant organisés par l'ancien skieur Didier Défago, champion olympique en 2010. Le vice-président du comité d'organisation est Mike Goar, directeur suisse de Vail Resorts.

Vail Resorts investit massivement

Et ce n'est pas un hasard! Le coup de grâce pour Crans-Montana a été donné grâce au deal avec Vail Resorts. Le géant américain a repris en 2024 la majorité des remontées mécaniques locales, une école de ski ainsi que onze restaurants de la station. Crans-Montana s'apprête maintenant à vivre son premier hiver sous l'égide de Vail Resorts. Bruno Huggler parle de «joie» et d'«attentes» dans la station.

Pete Petrovski, CEO des remontées mécaniques de Crans-Montana et représentant local de Vail Resorts, est venu pour la première fois au village en juin, comme il le raconte. Il a été impressionné par l'activité de la petite ville, même en été. Et il souhaite tirer profit de cette base.

Jusqu'à présent, 4 millions de francs ont été investis dans des capacités d'enneigement supplémentaires. Crans-Montana est située sur un versant sud et dépend de la neige artificielle. Un autre million a été investi dans le domaine de la couverture Internet, notamment avec l'amélioration des connexions en fibre optique. Au cours des quatre prochaines années, 25 millions de francs supplémentaires seront investis dans l'entretien et la modernisation des infrastructures reprises. Vail Resorts ne prévoit pas de construction d'hôtels.

Propre passeport en cours d'élaboration

Les ventes du forfait saisonnier Epic pour Crans-Montana sont jusqu'à présent de 2% supérieures à celles de l'année précédente. Actuellement, les touristes américains représentent environ 3% des visiteurs à Crans-Montana. «Nous voulons doubler ce chiffre la première année et atteindre 10 à 12% de touristes américains d'ici les championnats du monde de 2027», explique Pete Petrovski.

L'Epic Pass est encore en vente jusqu'au 2 décembre, après quoi un modèle de prix dynamique, plafonné à 89 francs pour un pass journalier, sera appliqué.

Selon Pete Petrovski, un pass local est également envisagé. Il n'a pas encore été décidé si ce produit serait valable pour les deux filiales suisses de Vail Resorts – Andermatt et Crans-Montana – ou pour chaque station. Mais il devrait être intéressant pour les Suisses. Actuellement, Vail Resorts compte 2,4 millions de membres dans son programme Epic Pass.