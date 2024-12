1/11 Pendant les fêtes de fin d'année, les pistes de ski seront bondées et de nombreux hôtels afficheront complet. Photo: Keystone

Michael Hotz

Peu avant Noël, la neige a recouvert la Suisse en de nombreux endroits. Beaucoup se réjouissent donc de passer de belles journées de ski pendant les fêtes. Seulement voilà: ceux qui voudront partir spontanément à la montagne et qui n'ont pas encore réservé d'hébergement auront du mal à trouver rapidement une chambre d'hôtel ou un appartement de vacances, particulièrement s'ils recherchent un prix abordable.

Les pistes de ski seront pleines pendant les fêtes, tout comme les hôtels. Les professionnels du tourisme suisses partent du principe que leurs destinations atteindront au moins, voire dépasseront cette année les bons chiffres de réservation de 2023 pour les fêtes de fin d'année.

Pas question de descendre en dessous de 200 francs la nuit

Une simple recherche sur la plateforme de réservation booking.com le confirme: la plupart des hôtels des grandes stations de ski affichent complet entre Noël et le Nouvel An. Pour passer sept nuits d'affilée à la montagne, on ne trouve plus que quelques offres.

Et pour les possibilités restantes, il faut souvent mettre la main au porte-monnaie. Les dernières offres d'hôtels à peu près abordables sont à Saas-Fee (VS), où l'on trouve encore des chambres à deux lits pour un peu plus de 200 francs la nuit. A Grindelwald (BE) et à Lenzerheide (GR), on trouve encore des chambres doubles pour environ 270 francs la nuit.

Les prix sont nettement plus élevés à Davos (GR), où deux personnes doivent compter au moins 400 francs pour une nuit. A Zermatt (VS), il faut compter 500 francs ou plus selon booking.com. Il n'y a plus qu'une seule offre à Andermatt (UR) et à Laax (GR). Dans la station de ski ressuscitée par l'investisseur Samih Sawiris en Suisse centrale, il n'y a plus que des chambres au Radisson Blu pour les jours du 24 au 31 décembre – pour environ 650 francs la nuit. Dans la destination branchée des Grisons, le Rocksresort a encore de la place. Pour vous offrir l'appartement de luxe, il faudra débourser 1000 francs la nuit.

Une suite de luxe à St-Moritz est encore disponible – pour 250'000 francs

Les personnes souhaitant passer les fêtes de fin d'année dans la station huppée de St-Moritz devront débourser beaucoup plus. Les chambres doubles commencent à 650 francs par nuit, mais les prix peuvent atteindre des sommets. Ainsi, la Chesa Chantarella, située au cœur du domaine skiable, propose encore un appartement de luxe, pour un total de 64'000 francs.

Mais il y a encore plus exclusif: au Carlton, l'établissement le plus huppé de la place, la suite penthouse est encore disponible entre le 25 décembre et le 1er janvier, comme le rapporte le portail financier «Tippinpoint». Coût de l'appartement de 386 mètres carrés avec majordome et service 24 heures sur 24: 252'000 francs. Le logement doit alors être réservé pour les sept jours. Apparemment, l'habitué de longue date, un investisseur zurichois connu, s'est désisté à la dernière minute.