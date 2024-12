Une avalanche a eu lieu ce mardi aux Crosets dans le domaine des Portes du Soleil, rapporte «20 minutes». Trois hélicoptères et des équipes de secours sont mobilisés. Le danger est élevé après les récentes chutes de neige.

1/2 Des skieurs descendent sur une piste du domaine skiable des Portes du Soleil à côté du télésiège ce vendredi 29 décembre 2017 aux Crosets dans les alpes valaisannes. Le danger d'avalanche est important dans les alpes suisses, après les récentes chutes de neige. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Photo: Keystone

Etienne Daman Journaliste Blick

Une avalanche s’est déclenchée mardi après-midi aux Crosets dans le domaine skiable des Portes du Soleil, nous apprend «20 minutes». L'incident aurait eu lieu en zone hors-piste. Trois hélicoptères, des équipes de secours et des chiens sont mobilisés, rapporte le média. On ne sait pas encore si des personnes ont été ensevelies. Le danger d’avalanche reste élevé en raison des récentes chutes de neige et des vents.

Développement suit