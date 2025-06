1/5 Les collaborateurs des Banques cantonales sont particulièrement aimables. Photo: Pius Koller

Robin Wegmüller

Dans quelle banque devriez-vous ouvrir votre nouveau compte? Il y a un facteur décisif pour prendre cette décision: les frais. Et là, les néo-banques ont souvent une longueur d'avance. En offrant des conditions avantageuses et des services bancaires simples via smartphone, elles veulent arracher des clients aux banques traditionnelles. Néanmoins, les coûts ne font pas tout.

Pour beaucoup, l'accessibilité est un élément central. Quelle est la qualité du service à la clientèle et du conseil? Les collaborateurs sont-ils aimables? C'est ce genre de questions que le portail de comparaison Moneyland a abordé dans sa dernière enquête. Résultat: les Banques cantonales sortent du lot.

Les banques qui ont obtenu les meilleurs résultats sur les trois critères (amabilité, conseil, service client) se hissent en tête du classement.

Banque Amabilité des collaborateurs Conseil Service à la clientèle Banque cantonale bernoise 8,6 8,1 8,1 Banque cantonale de Lucerne 8,6 7,8 8,3 Raiffeisen 8,3 7,9 8,1 Banque Cler 8,3 8,1 7,9 Banque cantonale de Saint-Gall 8,2 7,8 7,7 Banque cantonale zurichoise 8,0 7,8 7,9 Neon 8,1 7,4 8,0 Banque cantonale vaudoise 7,9 7,8 8,2 Valiant 7,6 7,5 8,1 Zak 7,8 7,3 7,8 Banque WIR 7,6 7,6 7,6 Banque Migros 7,7 7,4 7,6 PostFinance 7,7 7,4 7,5 UBS 7,7 7,4 7,5 Banque bâloise 7,6 7,3 7,4 Yuh 7,5 7,4 7,4 Cembra Money Bank 7,3 7,2 7,4 Swissquote 7,1 7,0 7,0

Les Banques cantonales au top, Swissquote le flop

Les banques cantonales de Lucerne et de Berne affichent la meilleure note en matière d'amabilité, avec 8,6 points sur 10. Raiffeisen et la Banque Cler s'en sortent aussi bien. En revanche, les 1500 personnes interrogées sanctionnent Swissquote et Cembra Money Bank.

Les néo-banques se retrouvent éparpillées, au milieu du classement. Neon est en 7e position, Zak en 10e. Yuh obtient en revanche un moins bon résultat. UBS a également un potentiel d'amélioration sur les trois critères.

En plus de ces trois critères, Moneyland a aussi évalué six autres facteurs, tels que les taux d'intérêt, le rapport qualité-prix et la sécurité, pour aboutir à une note de satisfaction générale. Et là, c'est une néo-banque qui arrive en tête: Neon. Derrière elle, les banques cantonales obtiennent à nouveau de bons résultats. Les clients de Swissquote, d'UBS et de Cembra Money Bank sont les moins satisfaits.