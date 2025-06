Un grand classement financier révèle de fortes disparités Quelles banques suisses pratiquent vraiment les tarifs les plus bas ?

On dit que les coûts des banques en ligne sont beaucoup plus bas que ceux des institutions financières établies comme UBS, Raiffeisen et les banques cantonales. Mais est-ce vrai? Le portail de comparaison Moneyland a fait le test, et les résultats sont surprenants.

Publié: il y a 27 minutes