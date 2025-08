Le boss de Swatch attend de KKS un vol direct et sans escale pour Washington

Ce lundi, Nick Hayek a remis les pendules à l'heure dans un entretien accordé au journal «Le Temps». Après le coup de massue des 39% de droits de douane infligés par les Etats-Unis, le patron de Swatch Group partages ses craintes pour l'industrie suisse – des montres, mais pas seulement.

Si les droits de douane restent à 39%, Nick Hayek craint pour l'industrie suisse. Photo: KEYSTONE

Cette situation est selon lui le signe d'une «crise de leadership» au sein des autorités suisses. Il cible tout particulièrement la plus haute tête de la Confédération Karin Keller-Sutter: «Il faut que notre présidente Karin Keller-Sutter réagisse et trouve une solution en personne et sur place, assène-t-il au quotidien. Le gouvernement suisse a maintenant un avion permettant de voler jusqu’à Washington sans escale.»

«Confiant» pour la négociation

L'entrepreneur se montre toutefois «confiant sur le fait que les 39% ne restent pas en place» et «convaincu que Donald Trump veut faire un deal et le montrer à ses électeurs». Nick Hayek trouverait «acceptable» une taxe à l'européenne de 15%, mais craint surtout les conséquences de ce coup de massue sur la force du franc.

Selon le boss de marques comme Swatch, Tissot, Longines et Balmain, le commerce des montres n'est pas le plus à plaindre. Les prix vont augmenter aux USA, mais cela devrait accélérer les ventes. «J’ai beaucoup plus de craintes pour les fabricants de machine», déclare le chef d'entreprise.