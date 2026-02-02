DE
«Montre-moi comment gagner de l'argent»
La Suissesse Xenia Tchoumi a demandé de l'aide à Jeffrey Epstein

Xenia Tchoumi, vice-Miss Suisse en 2006, a cherché des conseils financiers auprès de Jeffrey Epstein en 2011. Son nom apparaît dans 81 documents des nouveaux dossiers Epstein.
Le mannequin Xenia Tchoumi a été en contact avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné.
Le nom de Xenia Tchoumi, mannequin et entrepreneuse suisso-russe, apparaît plus de 80 fois dans les dossiers Epstein récemment publiés. Selon «20 Minutes», un échange d'e-mails montre que début 2011, Xenia Tchoumi a eu plusieurs contacts avec Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné, et lui a demandé entre autres des conseils financiers.

Dans les documents, on trouve une correspondance entre Xenia Tchoumi et Epstein, datant principalement de janvier 2011. Dans un message, la jeune femme, alors âgée de 23 ans, écrivait: «Montre-moi comment gagner de l'argent.» Jeffrey Epstein a alors proposé de lui enseigner ses «deux leçons les plus importantes» via Skype. Le contact a apparemment été établi par l'entrepreneur italien Tancredi Salvatore Marchiolo. Dans un mail de décembre 2010, il l'a présentée à Epstein comme «mi-suisse, mi-russe», où «le côté russe gagne».

Une rencontre a-t-elle eu lieu à New York?

D'autres e-mails montrent qu'Epstein a joué le rôle de mentor et a aidé Xenia Tchoumi à formuler ses messages. Il lui a par exemple conseillé de ne s'adresser à personne en disant «my dear». On ne sait pas si les deux se sont rencontrés en personne. Dans un e-mail envoyé fin janvier 2011, Epstein a écrit que Xenia Tchoumi serait prise en charge par sa voiture à New York.

L'échange entre les deux a apparemment pris fin en février 2011. Xenia Tchoumi n'a pas encore réagi aux demandes de Blick. Les dossiers ne permettent pas de savoir si elle était au courant des crimes d'Epstein.

