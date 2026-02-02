Lors d'un interrogatoire mené par le FBI, douze jeunes filles ont décrit comment elles sont devenues les victimes de Jeffrey Epstein. Elles ont évoqué des cadeaux onéreux et une stratégie de recrutement perfide.

Les victimes d'Epstein dévoilent le fonctionnement de son réseau d'abus

Mattia Jutzeler

Des documents récemment déclassifiés issus des dossiers Epstein offrent un aperçu détaillé de la vie perverse de Jeffrey Epstein. Vendredi, le département américain de la Justice a publié, entre autres, les transcriptions d'un interrogatoire mené par le FBI au milieu des années 2000. Il s'agit plus précisément des interrogatoires de douze femmes contactées par Epstein ou ses associés entre 1999 et 2005.

L'une des victimes n'avait que 14 ans lorsqu'elle est tombée dans le réseau pédophile d'Epstein en 2001. On ignore encore qui l'a recrutée. Son nom a été caviardé des documents.

Il est clair, cependant, que cette personne lui a conseillé de prétendre avoir 17 ans lorsqu'elle parlait à Epstein. Lors de leur première rencontre, il aurait pourtant rapidement compris que la jeune fille lui mentait. «Alors, tu as 14 ans», lui aurait-il dit, avant d'ajouter: «On ne le dira à personne.»

Epstein se masturbait en même temps

L'adolescente aurait ensuite régulièrement massé Epstein pendant des années. Elle ne portait que ses sous-vêtements ou était complètement nue. «Pourquoi portes-tu encore tes sous-vêtements?», aurait demandé Epstein à la jeune fille lors d'un massage. «Enlève ton t-shirt et ton pantalon.»

La transcription, dont de nombreux passages ont été expurgés, ne permet pas de déterminer clairement si des actes sexuels explicites ont eu lieu durant ces massages. Selon le FBI, Epstein s'est toutefois masturbé pendant ces séances.

100 dollars pour les nouvelles filles

Pour ces massages, Epstein aurait payé la mineure entre 200 et 500 dollars américains. Il lui aurait offert 500 dollars supplémentaires pour des photos nues. Des cadeaux lui ont également été offerts, a raconté la femme aux autorités.

De la lingerie Victoria's Secret ou des billets de concert pour le groupe de rock Incubus par exemple. Mais Epstein aurait surtout incité l'adolescente à recruter d'autres filles pour son réseau. Il lui offrait 100 dollars pour chaque nouvelle recrue.

«Peut-être 30 filles» recrutées

Ces déclarations coïncident avec celles des onze autres victimes interrogées par le FBI. Nombre d'entre elles étaient chargées de recruter des mineures pour le compte d'Epstein. L'une d'elles a déclaré avoir recruté «une trentaine de filles». «Je te paierai 200 dollars pour chaque fille que tu m'amèneras», aurait promis Epstein à une jeune fille alors âgée de 17 ans. «Assure-toi qu'elles comprennent ce qui est attendu d'elles. Plus elles sont jeunes, mieux c'est.»

Outre leur jeune âge, Epstein semble avoir eu d'autres préférences concernant ses victimes. «Pas de filles noires et pas de filles tatouées», aurait-il exigé d'une jeune fille de 15 ans à l'époque.

Certaines victimes rapportent que des actes sexuels avec Epstein auraient eu lieu pendant les massages. Il aurait notamment arraché le soutien-gorge d'une autre jeune fille lors d'un massage. Il aurait également versé 1000 dollars à une jeune fille, alors âgée de 17 ans, et lui aurait offert un sac à main Louis Vuitton après les agressions.