DE
FR

«Plus elles sont jeunes, mieux c'est»
Les victimes d'Epstein dévoilent le fonctionnement de son réseau d'abus

Lors d'un interrogatoire mené par le FBI, douze jeunes filles ont décrit comment elles sont devenues les victimes de Jeffrey Epstein. Elles ont évoqué des cadeaux onéreux et une stratégie de recrutement perfide.
Publié: 05:33 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/5
Les derniers dossiers Epstein révèlent les détails du réseau d'abus du milliardaire déchu.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

Des documents récemment déclassifiés issus des dossiers Epstein offrent un aperçu détaillé de la vie perverse de Jeffrey Epstein. Vendredi, le département américain de la Justice a publié, entre autres, les transcriptions d'un interrogatoire mené par le FBI au milieu des années 2000. Il s'agit plus précisément des interrogatoires de douze femmes contactées par Epstein ou ses associés entre 1999 et 2005.

A lire aussi
Comment Epstein rendait dépendantes des jeunes femmes en Suisse
Exclusif
De nouveaux liens révélés
Comment Jeffrey Epstein rendait dépendantes des jeunes femmes en Suisse
Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew
Affaire Epstein
Une deuxième femme dit avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince Andrew

L'une des victimes n'avait que 14 ans lorsqu'elle est tombée dans le réseau pédophile d'Epstein en 2001. On ignore encore qui l'a recrutée. Son nom a été caviardé des documents.

Il est clair, cependant, que cette personne lui a conseillé de prétendre avoir 17 ans lorsqu'elle parlait à Epstein. Lors de leur première rencontre, il aurait pourtant rapidement compris que la jeune fille lui mentait. «Alors, tu as 14 ans», lui aurait-il dit, avant d'ajouter: «On ne le dira à personne.»

Epstein se masturbait en même temps

L'adolescente aurait ensuite régulièrement massé Epstein pendant des années. Elle ne portait que ses sous-vêtements ou était complètement nue. «Pourquoi portes-tu encore tes sous-vêtements?», aurait demandé Epstein à la jeune fille lors d'un massage. «Enlève ton t-shirt et ton pantalon.»

La transcription, dont de nombreux passages ont été expurgés, ne permet pas de déterminer clairement si des actes sexuels explicites ont eu lieu durant ces massages. Selon le FBI, Epstein s'est toutefois masturbé pendant ces séances.

100 dollars pour les nouvelles filles

Pour ces massages, Epstein aurait payé la mineure entre 200 et 500 dollars américains. Il lui aurait offert 500 dollars supplémentaires pour des photos nues. Des cadeaux lui ont également été offerts, a raconté la femme aux autorités.

De la lingerie Victoria's Secret ou des billets de concert pour le groupe de rock Incubus par exemple. Mais Epstein aurait surtout incité l'adolescente à recruter d'autres filles pour son réseau. Il lui offrait 100 dollars pour chaque nouvelle recrue.

«Peut-être 30 filles» recrutées

Ces déclarations coïncident avec celles des onze autres victimes interrogées par le FBI. Nombre d'entre elles étaient chargées de recruter des mineures pour le compte d'Epstein. L'une d'elles a déclaré avoir recruté «une trentaine de filles». «Je te paierai 200 dollars pour chaque fille que tu m'amèneras», aurait promis Epstein à une jeune fille alors âgée de 17 ans. «Assure-toi qu'elles comprennent ce qui est attendu d'elles. Plus elles sont jeunes, mieux c'est.» 

Outre leur jeune âge, Epstein semble avoir eu d'autres préférences concernant ses victimes. «Pas de filles noires et pas de filles tatouées», aurait-il exigé d'une jeune fille de 15 ans à l'époque. 

Certaines victimes rapportent que des actes sexuels avec Epstein auraient eu lieu pendant les massages. Il aurait notamment arraché le soutien-gorge d'une autre jeune fille lors d'un massage. Il aurait également versé 1000 dollars à une jeune fille, alors âgée de 17 ans, et lui aurait offert un sac à main Louis Vuitton après les agressions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus