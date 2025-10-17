DE
FR

La piste de l'accident envisagée
Un randonneur de 79 ans retrouvé mort dans l’Alpstein

Un randonneur de 70 ans a été retrouvé mort vendredi après-midi dans le massif de l'Alpstein. Sa mort aurait été causée par un accident.
Publié: il y a 18 minutes
Partager
Écouter
L'Alpstein avec le Saentis et le Saemtisersee, le 4 novembre 2024, sur le Hohen Kasten à Bruelisau. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de 79 ans a été retrouvé mort après une vaste opération de recherche menée vendredi après-midi, au-dessus de l'Alp Soll dans le massif de l'Alpstein. Selon les premières constatations, sa mort est due à un accident.

A lire aussi
Un bébé de dix semaines survit à une chute de 50 mètres dans les Alpes
«Il a eu beaucoup de chance»
Un bébé survit à une chute de 50 mètres dans les Alpes
Piégé par le brouillard, un randonneur est resté bloqué sur une falaise
Région du Muveran (VD)
Piégé par le brouillard, un randonneur est resté bloqué sur une falaise

L'homme avait été signalé disparu vendredi matin à la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures. D'après cette dernière, il était parti en randonnée mercredi.

La recherche a mobilisé le secours alpin, deux maîtres-chiens, une équipe de drones de la police cantonale de St-Gall, la localisation par téléphonie mobile, ainsi qu'un hélicoptère de la police cantonale de Zurich. Un chien de recherche spécialisé a également été engagé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus