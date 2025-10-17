Publié: il y a 18 minutes

Un randonneur de 70 ans a été retrouvé mort vendredi après-midi dans le massif de l'Alpstein. Sa mort aurait été causée par un accident.

Un randonneur de 79 ans retrouvé mort dans l’Alpstein

L'Alpstein avec le Saentis et le Saemtisersee, le 4 novembre 2024, sur le Hohen Kasten à Bruelisau. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de 79 ans a été retrouvé mort après une vaste opération de recherche menée vendredi après-midi, au-dessus de l'Alp Soll dans le massif de l'Alpstein. Selon les premières constatations, sa mort est due à un accident.

L'homme avait été signalé disparu vendredi matin à la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures. D'après cette dernière, il était parti en randonnée mercredi.

La recherche a mobilisé le secours alpin, deux maîtres-chiens, une équipe de drones de la police cantonale de St-Gall, la localisation par téléphonie mobile, ainsi qu'un hélicoptère de la police cantonale de Zurich. Un chien de recherche spécialisé a également été engagé.