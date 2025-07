Un nourrisson de dix semaines a survécu à une chute de 50 mètres dans les Alpes autrichiennes, rapporte «Le Parisien» ce mercredi 16 juillet. D'après les soignants, le pronostic vital de l'enfant n'est plus engagé.

Vue panoramique aérienne sur le lac de montagne Fuschlsee, en Autriche. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

Une histoire incroyable qui aurait pu tourner au drame. Un bébé de dix semaines a survécu par miracle à une chute de 50 mètres lors d'une randonnée dans les Alpes autrichiennes, rapporte «Le Parisien» ce mercredi 16 juillet.

Le bébé se trouvait dans sa poussette sur un chemin de randonnée dans la commune de Fiss le lundi 14 juillet aux alentours de midi lorsque sa mère a lâché le buggy quelques secondes pour ouvrir un portail fermant le sentier. Mais ce faisant, elle aurait oublié d'actionner les freins, laissant la poussette dévaler la pente, chuter de 50 mètres et enchaîner les tonneaux.

Le nourrisson «se rétablira»

Heureusement, le nourrisson a été éjecté dans sa chute et atterri dans un pré juste à côté, selon la police du Tyrol. Il a été sauvé par les secouristes de montagne et héliporté à l’hôpital du district de Zams. Le mardi 15 juillet, l'hôpital a déclaré que le pronostic vital de l'enfant n'était plus engagé.

Johannes Schwamberger, le porte-parole de l'hôpital, a déclaré à la station de radio Tyrol ORF que malgré ses blessures, le nourrisson «se rétablira». «Compte tenu de la gravité de l’accident, l’enfant a eu beaucoup de chance », a-t-il reconnu à l’agence de presse autrichienne APA.