DE
FR

Aucun blessé signalé
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois

Un éboulement s'est produit jeudi matin près de l'alpage de Sigel dans l'Alpstein appenzellois. Les autorités évaluent l'étendue des dégâts, mais aucun blessé ni dommage n'a été signalé pour l'instant.
Publié: il y a 55 minutes
Partager
Écouter
Un homme prend une photo des montagnes de Kreuzberge, le 29 juillet 2024, dans la région d'Alpstein, près de Bruelisau.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Sa dimension n'est pas encore connue. Rien n'indique pour l'instant qu'il ait fait des blessés ou endommagé des bâtiments.

A lire aussi
Le village grison de Brienz se vide pour de bon
Peu de retour prévus
Le village grison de Brienz se vide pour de bon
Les Suisses veulent forcer les montagnards à déménager!
Sondage exclusif
En cas d'éboulement
Les Suisses veulent forcer les montagnards à déménager!

Les masses rocheuses se sont effondrées peu après 07h00 en dessous de l'alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Vendredi, un vol en hélicoptère permettra de constater l'étendue de l'éboulement et d'en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vue analysées par un géologue. Aucun signalement de blessés ou de dommages n'a été donné pour le moment,

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus