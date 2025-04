Pas moins de six concours de cosplays se sont déroulés pendant le festival Polymanga à Beaulieu Lausanne. Photo: CYRIL ZINGARO

Polymanga a soufflé ses 20 bougies avec 47'000 visiteurs réunis à Beaulieu, à Lausanne, pendant le week-end de Pâques. Une fréquentation en baisse comparée aux trois dernières éditions, qui avaient chacune dépassé les 50'000 personnes.

Le public jeune et familial est en revanche en augmentation avec 3000 enfants de moins de 9 ans présents cette année, contre 1500 l'année dernière, se réjouit Polymanga lundi dans un communiqué. Et de rappeler que de nombreux spectacles et concerts ont eu lieu dans ce qui est «une bulle de bienveillance et d'inclusion».

Parmi les moments forts du festival qui s'est déroulé sur les 25'000 mètres carrés de la halle de Beaulieu, la venue du légendaire chanteur Hironobu Kageyama. Sortant très rarement du Japon, il a donné deux performances dimanche et lundi devant un théâtre de Beaulieu rempli.

Haut lieu du Cosplay

Lors de cette édition, Polymanga a régalé le public avec pas moins de 6 «shows grandioses», représentant plus d'un concours par jour. Figure de proue, le Polymanga Global Easter Cosplay «a déchaîné les foules en rassemblant les meilleurs cosplayers du monde entier». Le Canada a grimpé en haut du podium, suivi de la France et de L'Italie. Le prix du public est quant à lui remporté par la France, ex-aequo avec le Canada.

Le festival a également accueilli les conférences du studio CoMix Wave Films avec la présence de l'animateur japonais Minoru Ohashi, mais aussi du studio français Fortiche Production à qui l'on doit la série Arcane (deux saisons diffusées sur Netflix avec un succès sans précédent).

Le village des artistes a lui accueilli plus de 115 illustrateurs dans une halle dédiée, «regroupant certains des meilleurs dessinateurs du monde entier». L'équipe organisatrice va intégrer la nouvelle donne économique pour la préparation des prochaines éditions. L'an prochain elle aura lieu comme d'habitude le week-end de Pâques, soit du 3 au 6 avril 2026.