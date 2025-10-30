DE
FR

Avec une prime de 300 francs
Le salaire des employés chez Migros va augmenter

Migros annonce une augmentation de la masse salariale de 0,3% à 0,4% pour 2026. Le géant orange offre également une prime de 300 francs à ses employés pour son centenaire. Les syndicats craignent cependant une faible hausse des salaires réels.
Publié: 09:15 heures
|
Dernière mise à jour: 09:16 heures
Partager
Écouter
Migros annonce une augmentation de la masse salariale de 0,3% à 0,4% pour 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les salaires chez Migros vont augmenter en 2026. Le géant orange a annoncé jeudi une hausse de la masse salariale de 0,3% à 0,4%. Les syndicats auraient voulu plus et craignent une augmentation des salaires réels faible.

A lire aussi
Migros retire le chocolat Lindt de ses rayons
Conflit sur les prix
Migros retire le chocolat Lindt de ses rayons
Le bras de fer entre Migros et Lindt ne fait que commencer
Les rayons sont vides
Le bras de fer entre Migros et Lindt ne fait que commencer

Cette augmentation est «nettement supérieure» au renchérissement attendu de 0,2%, écrit Migros dans un communiqué. Il annonce également une prime pour les employés de 300 francs sous la forme d'une carte cadeau à l'occasion du centenaire de l'entreprise.

«Même dans une période difficile pour Migros, nous prenons au sérieux les besoins de nos collaborateurs tout en tenant compte de la réalité économique», lit-on. La mise en oeuvre concrète des augmentations dans les filiales a été fixée, indique le géant orange. «L'accent est mis sur la reconnaissance des performances individuelles», écrit-il.

Les syndicats se méfient

Les syndicats craignent que la hausse annoncée ne permette qu'une faible augmentation des salaires réels. Elle couvre d'ailleurs tout juste le renchérissement actuel selon l'indice national des prix à la consommation, écrivent la Société suisse des employés de commerce et l'Association suisse du personnel de la boucherie dans un communiqué.

Les partenaires sociaux disent toutefois reconnaître les efforts déployés par Migros pour ramener le groupe sur une voie plus calme et remédier à la perte d'image de l'année dernière. L'année 2024 a été marquée par une vaste restructuration du géant orange, qui avait annoncé la suppression de 1500 postes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus