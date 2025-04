Le patron de la chaîne allemande d'enseignes de bricolage Obi, Sebastian Gundel, n'exclut pas la reprise d'autres filiales Do-it de Migros. Photo: Sven Thomann

Plus que quelques heures avant le week-end! En attendant, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses que nous réserve ce vendredi 4 avril. Allez hop:

1 Une seconde vie pour des filiales de Migros?

Le patron de la chaîne allemande d'enseignes de bricolage Obi, Sebastian Gundel, n'exclut pas vendredi dans «l'Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et le «St. Galler Tagblatt» la reprise d'autres filiales Do-it de Migros. Les critères de localisation, surface et loyer doivent être compatibles, selon Sebastian Gundel, qui estime qu'il faut une surface d'au moins 10'000 mètres carrés pour entrer en ligne de compte pour sa chaîne. Obi a déjà repris trois des 28 magasins Do-it et dix des sites Obi gérés jusqu'ici par Migros. Les 650 collaborateurs concernés ont tous accepté l'offre du nouvel employeur, selon le patron.

2 Trump, fossoyeur du Gruyère AOP

Les tarifs annoncés par Trump pourraient entraîner un recul des ventes de Gruyère AOP de 1000 tonnes aux Etats-Unis, calcule l’Interprofession du Gruyère (IPG) vendredi dans «La Liberté» et «Le Courrier». «Nous sommes abasourdis par le taux appliqué à notre pays», commente Philippe Bardet, directeur de l'IPG, dans le journal. En 2024, un record de 4341 tonnes de meules a été vendu outre-atlantique, soit plus de 10% de la production et un tiers des exportations de Gruyère. Pour sa part, Paul Meier, directeur de Fromarte, estime que «le gruyère est déjà un produit premium aux États-Unis» et avec la taxe à venir, s'attend lui aussi à une baisse des volumes, dit-il dans «24 heures» et la «Tribune de Genève». Sollicité par Blick, le fabricant de couteaux suisses Victorinox ne prévoit pas de produire aux Etats-Unis. Quant au chocolatier Lindt & Sprüngli, il profite de la production sur place.

3 Le hooliganisme injustement réprimé?

Le président ad intérim du Lausanne-Sport, Vincent Steinmann, remet à son tour en question vendredi dans «Le Temps» l’efficacité des sanctions collectives et le modèle Progresso, avec ses sanctions dites «en cascade». Il estime que les mesures prévues pour endiguer la violence dans les stades suisses et à leurs abords ne fonctionnent pas et que leur application à géométrie variable dans les différents cantons constitue une injustice. «La répression, on en a besoin, mais de manière plus ciblée», dit Vincent Steinmann dans les colonnes du journal. Cela passe par «la chasse aux fauteurs de troubles et la responsabilisation du mouvement.

4 Visions du réel, ça démarre aujourd'hui!

Le festival Visions du réel s'ouvre ce vendredi à Nyon (VD) avec la projection de «Blame», thriller scientifique du cinéaste soleurois Christian Frei sur les origines du Covid-19. Durant dix jours, les spectateurs pourront découvrir 154 films provenant de 57 pays. Cette année, plusieurs films auront pour thématique la science, comme «Shifitng Baselines» de Julien Elie sur Boca Chica au Texas, le lieu de lancement des fusées d'Elon Musk.

5 Suisse-France, la revanche!

L'équipe de Suisse dames poursuit sa préparation en vue de l'Euro qu'elle disputera à domicile cet été. Elle se frottera vendredi soir à St-Gall à la France, demi-finaliste de l'Euro 2022, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. La formation de la coach Piu Sundhage reste sur un succès 2-1 face à son grand voisin, acquis en octobre à Genève grâce à un but somptueux de la jeune Valaisanne Naomi Luyet. Fait marquant: l'affluence de spectateurs devrait dépasser celle du dernier match joué par l'équipe masculine dans le même stade, rapporte Blick.