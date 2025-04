Plus de 10'000 billets ont été vendus pour le Suisse-France de ce vendredi à Saint-Gall. Il y a quelques jours à peine, la Nati masculine avait attiré à peine plus de 8000 spectateurs pour affronter le Luxembourg dans le même stade.

8363 spectateurs contre le Luxembourg? La Nati féminine fera mieux ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Commençons par les excuses: Suisse-Luxembourg était un match amical, un mardi soir à 20h45, dans une ville située à l'extrémité du pays. Encore? Le prix des billets. Et aussi l'adversaire, de loin pas un grand nom du football européen. Une dernière? La Suisse n'avait pas gagné la moindre rencontre depuis le mois de juillet.

Voici pour les explications, bonnes ou mauvaises, et les chiffres, eux, sont brutaux: seules 8363 personnes avaient pris place au sein du Kybunpark de Saint-Gall pour ce match de la Nati, un chiffre incroyablement décevant et le plus bas depuis l'arrivée de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse en septembre 2021 face à la Grèce, en match amical.

Des billets coûtant de 11 à 15 francs

Une semaine plus tard, voilà l'équipe de Suisse féminine qui se présente dans le même stade. Et, à quelques heures du coup d'envoi, plus de 10'000 billets ont déjà été vendus! Certes, le match est un vendredi (coup d'envoi 20h), ce qui permet aux enfants de venir plus facilement, et les tickets sont moins chers (de 11 à 15 francs, avec les transports publics gratuits). Mais tout de même: il n'est jamais arrivé dans l'histoire du football suisse que la Nati féminine batte la Nati masculine à quelques jours d'intervalle dans des configurations certes pas similaires, mais tout de même pas fondamentalement éloignées non plus.

«C'est beau quand on peut inverser les rôles une fois», a souri Viola Calligaris ce jeudi, à la veille d'affronter la France. Il serait toutefois étonnant que le record de 17'306 personnes, établi au Letzigrund contre l'Allemagne le 29 novembre dernier, soit battu. Mais même ainsi, l'ambiance devrait être au rendez-vous.