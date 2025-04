Nespresso examinera-t-elle une délocalisation de la production vers les Etats-Unis pour contourner ces droits de douane? «Pas de commentaire.» Photo: Bloomberg via Getty Images

Ulrich Rotzinger , Nathalie Benn et Milena Kälin

Le coup de massue protectionniste du président américain Donald Trump touche particulièrement la Suisse. La Confédération devra désormais s'acquitter de droits de douane à hauteur de 32%. A titre de comparaison, les marchandises de l'UE seront, elles, taxées à hauteur de 20%. Seule la branche pharmaceutique est exemptée de ces droits de douane. Or, il s'agit de la principale industrie d'exportation du pays. Malgré cela, de nombreuses entreprises suisses et leurs partenaires commerciaux se retrouvent en difficulté. Blick liste les fabricants dont les produits sont prisés aux Etats-Unis et qui ne peuvent pas y être fabriqués localement.

1 Nespresso – des capsules de café 100% suisses

Les capsules Nespresso, ici les grandes capsules du système Vertuo, sont exclusivement fabriquées en Suisse.

Le géant de l'alimentation Nestlé, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 91,3 milliards de francs, et sa filiale Nespresso (6,4 milliards) sont présents sur le marché américain avec de nombreux produits. Environ 95% des produits vendus sur ce marché y sont également fabriqués. En revanche, Nespresso produit son café en capsules exclusivement en Suisse. Un désavantage de taille, car ces nouvelles taxes douanières renchériront leur importation et, par ricochet, leur prix en magasin.

L’expansion du système de capsules Vertuo aux Etats-Unis pourrait en souffrir. Nespresso examinera-t-elle une délocalisation de la production vers les Etats-Unis pour contourner ces droits de douane? «Pas de commentaire», répond une porte-parole de Nestlé. La situation est encore trop floue.

2 Weleda – la marque cosmétique freinée dans son élan

Weleda affirme être déjà bien établie aux États-Unis. Notamment grâce à des célébrités comme le mannequin Hailey Bieber (28 ans), qui utilisent la crème. Photo: Tiktok / @haileybieber

Weleda, spécialiste de la cosmétique naturelle, encaisse aussi le choc. Lors de la présentation de ses résultats mercredi, la directrice générale de Weleda Tina Müller espérait encore que le secteur serait épargné. Les Etats-Unis sont l’un des marchés en pleine expansion pour la marque, reconnaît Tina Müller à Blick.

La chaîne de supermarchés Whole Foods et le géant de la vente en ligne Amazon proposent leurs produits Beaty dans leur assortiment. Tina Müller étudie désormais la possibilité d'effectuer le conditionnement de ses produits aux Etats-Unis. Cela pourrait permettre de minimiser les conséquences douanières pour les consommateurs américains. En revanche, une production locale n’est pas à l’ordre du jour.

3 Lindt & Sprüngli – un impact limité pour le chocolatier zurichois

Lindt & Sprüngli exploitent cinq sites de production aux États-Unis. Photo: Keystone

La guerre douanière avec les Etats-Unis ne devrait toucher que marginalement le fabricant de chocolat zurichois Lindt & Sprüngli, selon ses propres dires. 95% du chocolat vendu aux Etats-Unis y est également produit – selon la saison, la valeur varie légèrement. «Les produits en provenance d'Europe ne représentent qu'une petite partie de notre volume total aux Etats-Unis», explique un porte-parole.

Le groupe suisse exploite cinq sites de production aux Etats-Unis. Lindt veut rester présent sur le marché américain et continuer à fournir à sa clientèle du «chocolat haut de gamme» très convoité. Le porte-parole ne précise pas s'il existe des projets d'augmentation de la production aux Etats-Unis.

4 Swatch Group - les montres suisses deviennent un luxe encore plus cher

Swatch Group vend beaucoup de ses montres de luxe aux États-Unis. Photo: swatch

Les horlogers suisses, eux, encaissent le choc de plein fouet. Contrairement aux attentes, leur secteur n'a pas été épargné, ce qui a immédiatement fait chuter les actions de Swatch Group en bourse. Près de 20% des exportations horlogères suisses sont destinées aux Etats-Unis. Si les riches Américains sont moins sensibles aux variations de prix, les montres d’entrée et de milieu de gamme seront fortement impactées par la hausse des prix.

La Banque cantonale de Zurich estime que les fabricants de montres augmenteront les prix de leurs produits aux Etats-Unis d'environ 11 à 13%. Malgré cela, le PDG de Swatch, Nick Hayek, reste confiant: «Quand un produit est unique et que les gens le veulent, les taxes ne posent pas de problème», avait-il déclaré en janvier 2025 à l'agence de presse AWP.

5 Victorinox – pas question de délocaliser le mythique couteau suisse

Pour le fabricant de couteaux de poche Victorinox, les Etats-Unis sont également le principal pays d'exportation. Photo: Shutterstock

Les Etats-Unis sont un marché clé pour Victorinox. «Les nouveaux tarifs douaniers américains nous touchent de plein fouet», déclare le PDG de Victorinox Carl Elsener à Blick. Selon lui, les Etats-Unis sont le principal marché d'exportation de l'entreprise suisse et représentent plus de 20% de son chiffre d'affaires à l'étranger. «En collaboration avec notre filiale américaine, nous examinons dans quelle mesure des adaptations de prix sont possibles sans perdre des parts de marché considérables.»

Une délocalisation de la production – en particulier de son produit phare, le célèbre couteau suisse – n'est pas une option pour Victorinox. «Cette icône suisse est indissociable de la promesse de qualité 'Made in Switzerland'. Nous nous y tenons», a déclaré Carl Elsener.

6 On – un coup dur pour la marque de chaussures de course

Le fabricant de chaussures de course réalise 60% de son chiffre d'affaires total aux États-Unis. Photo: Keystone

Ça fait mal! La marque de running On encaisse un choc brutal. Les Etats-Unis sont le principal marché de vente (60% du chiffre d'affaires total!) pour l'entreprise de chaussures de course. De plus, les chaussures proviennent presque exclusivement du Vietnam – le pays a également encaissé une lourde taxe douanière, de 46%. Une porte-parole de l’entreprise se veut prudente: «Nous avons pris note des droits de douane annoncés et suivons de près l'évolution de la situation et les changements politiques en continu.»

Maigre consolation: des concurrents comme Nike font également fabriquer leurs produits en Asie. Une délocalisation de la production d'Asie vers les Etats-Unis n'est pas à l'ordre du jour pour les fabricants de chaussures de sport. Leur mise en place prendrait 8 à 10 ans et les coûts salariaux américains renchériraient massivement les chaussures de sport.

7 Halba – le chocolat suisse de Coop devient plus cher

Le grand distributeur Coop exporte uniquement des chocolats de la marque Halba vers les Etats-Unis. Photo: Keystone

Le grand distributeur Coop exporte uniquement des chocolats de la marque Halba vers les Etats-Unis. «Ici, l'annonce des droits de douane nous touche considérablement. Elle représente un sérieux défi pour l'exportation», déclare un porte-parole de Coop. Les prix des produits devraient augmenter pour les Américains.

Même si une délocalisation de la production aux Etats-Unis n'est pas à l'ordre du jour, Coop veut néanmoins continuer à se développer sur le marché américain: «Le chocolat suisse de qualité supérieure de Halba est très apprécié en Amérique», ajoute le porte-parole.

8 Elsa – Migros court moins de risques

Les tarifs douaniers de Trump frappent le concurrent de Coop, Migros, pour le fromage de la marque Elsa, qui est distribué aux Etats-Unis.

Son concurrent Migros est moins impacté. Seuls certains fromages produits par Elsa, filiale de Migros Industrie, sont exportés aux Etats-Unis. «Les nouvelles règles douanières et leurs implications pour la Suisse restent encore floues», indique un porte-parole du groupe. Mais Migros, dont l’essentiel de l’activité est nationale, estime être relativement peu concerné.