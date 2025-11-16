Le conseiller fédéral Beat Jans a signé deux accords bilatéraux avec l'Egypte sur la migration lors d'une visite de trois jours dans le pays. Ces accords visent à renforcer la coopération en matière de migration légale et de lutte contre la traite des êtres humains.

La Suisse renforce sa coopération avec l'Egypte sur les migrations

Le conseiller fédéral Beat Jans et le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty ont paraphé deux accords. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Beat Jans a signé deux accords bilatéraux avec l'Egypte dans le domaine migratoire, lors de sa visite de trois jours dans ce pays. Il s'agit notamment de renforcer la coopération en matière de migration légale, de lutte contre la traite des êtres humains, de réadmission et de retour volontaire.

Outre ces points, le premier accord permettra d'apporter un soutien à l’Egypte en tant que pays d’accueil. Le second accord porte sur l’exemption du régime des visas pour les diplomates, annonce dimanche le site du Conseil fédéral au terme de la rencontre du chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty.

L’Egypte est le deuxième pays du monde qui accueille le plus de réfugiés. Le conflit au Soudan a encore accentué la pression migratoire sur le pays, relève Berne.

Aide financière

«Au vu de sa position dans une région secouée par les conflits et de sa proximité avec l’Europe, l’Egypte joue donc un rôle stratégique en tant que pays de transit et d’accueil. C’est pourquoi il est primordial pour la Suisse de renforcer ses relations migratoires bilatérales avec l’Egypte et de lui apporter une aide pour l’accueil de réfugiés et de migrants.»

La signature de deux accords ouvre une nouvelle ère de coopération étroite entre les deux pays, s’est réjoui Beat Jans. Elle renforcera la coopération économique dans la lutte contre les causes de la migration irrégulière.

Le chef du DFJP a aussi visité différents projets et partenaires du domaine des migrations, dont le centre d’enregistrement du HCR au Caire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) coopère étroitement avec cette agence onusienne en Egypte, notamment pour l’enregistrement des réfugiés et des mesures de réinstallation. M. Jans a annoncé sur place l’octroi d’une enveloppe d’aide supplémentaire de 1,2 million de francs jusqu’à la fin de 2026.