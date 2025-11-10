Migros mènerait d'âpres négociations sur les prix avec des dizaines de fabricants de marques et les méthodes employées s'approcheraient de celles du président américain. De quoi se réjouir pour les clients du géant orange?

Migros met la pression sur les grandes marques avec des «méthodes à la Trump»

1/5 Le patron de Migros Mario Irminger sait se battre dans l'arène des prix. Photo: Keystone

Nicola Imfeld

Ceux qui veulent acheter du chocolat Lindt chez Migros ont de grandes chances d'être déçus. Depuis octobre, l'assortiment est fortement amoindri et les rayons sont quasi vides. A la place des tablettes de chocolat, on trouve des panneaux annonçant une «interruption de livraison». En cause: un conflit tarifaire entre le géant orange et le chocolatier suisse. Migros renégocie les prix et met visiblement la pression sur son fournisseur.

Ce n'est pas une première. L’été dernier déjà, le géant du commerce de détail a boycotté les boissons de la multinationale américaine pendant les négociations de prix avec Coca-Cola – et a même vendu entre-temps de la limonade turque au lieu de Fanta et de Sprite. Depuis, le litige a été réglé.

Tactique de négociation dure

Mais apparemment, Coca-Cola et Lindt ne sont pas des cas isolés. Selon la «NZZ», des dizaines de fabricants de marques seraient concernés par ces négociations plus strictes, Migros visant à uniformiser les conditions sur ses différents canaux de distribution.

Barbara Castegnaro, directrice de l’association des fabricants de marques Promarca, confirme cette tendance: «Migros mène actuellement ou a déjà mené de nombreuses discussions tarifaires avec des fabricants de marques. Nous constatons qu’elle agit parfois de manière très dure et qu’elle prend, même en cours de négociation – souvent unilatéralement – des mesures inappropriées et radicales.»

«Des méthodes à la Trump»

L'article de presse cite plusieurs initiés anonymes qui utiliseraient le terme de «méthodes trumpiennes» lorsqu'ils évoquent les tactiques de Migros. Une comparaison avec le style de négociation – va-t-en-guerre – du président américain.

Le géant orange voit les choses différemment et se défend dans l’article: «Migros fonde ses exigences sur des arguments objectifs et professionnellement fondés. La transparence totale et l'équité sont nos maîtres-mots dans les négociations.»

Les réductions de prix sont-elles répercutées sur les clients?

Selon la «NZZ», Florian Decker, responsable de l'approvisionnement du groupe, est à l'origine de cette stratégie. Il a apporté son expérience du marché allemand, où la concurrence serait beaucoup plus rude qu'en Suisse.

En revanche, il n'est pas clair si les clients profiteront d'éventuelles réductions de prix. Migros souligne avoir déjà baissé les prix de certains produits de base. Mais Barbara Castegnaro en doute: «Il n’est pas certain que Migros répercute réellement les rabais négociés sur le porte-monnaie des consommateurs, surtout lorsqu’ils s’appliquent rétroactivement.»