De violents orages se sont abattus sur la Suisse ce vendredi et les dégâts sont considérables. Des météorologues expliquent comment un tel événement a pu se produire.

Une supercellule destructrice à l'origine de la tempête de grêle

Une supercellule destructrice à l'origine de la tempête de grêle

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une supercellule a traversé le Jura, le Plateau et la région zurichoise vendredi matin, engendrant de violentes rafales et d'énormes grêlons.

En Suisse alémanique, cette tempête a provoqué d'importants dégâts et fait de nombreux blessés.

Les supercellules, qui sont très difficiles à prévoir, peuvent générer des rafales extrêmes, voire des tornades.

Natalie Zumkeller

«C'est complètement fou», «je n'ai jamais vu ça» ou «une ambiance apocalyptique»: voilà comment on réagi les lecteurs de Blick aux conditions météo extrêmes de ce vendredi matin. Une supercellule ayant traversé le Jura, certaines parties du Plateau et la région zurichoise venait de semer la désolation sur son passage.

Les météorologues Klaus Marquardt et Roger Perret, de MeteoNews, expliquent que l'orage à l'origine de ce phénomène extrêmement violent représentait le «pire scénario» possible. Ce qui n'était au départ qu'une cellule venant de France – certes très active en termes d’éclairs – s’est transformée en supercellule sur le territoire suisse en raison de la collision de masses d’air.

Des rafales de 100 km/h en un instant

«Les supercellules sont une forme particulière d’orages. En raison du cisaillement vertical du vent (ndlr: c’est-à-dire la variation de la direction et de la force du vent en fonction de l’altitude), celles-ci se mettent à tourner.» De ce fait, les zones de courants ascendants et descendants restent mieux séparées et la cellule orageuse a une durée de vie nettement plus longue qu’un orage classique. De tels phénomènes météorologiques sont toutefois très difficiles à prévoir.

«Les précipitations intenses entraînent de forts courants descendants, appelés downbursts, qui se propagent ensuite au sol sous forme de rouleaux de rafales, expliquent les météorologues. Les supercellules sont souvent accompagnées d’un collier de rafales, qui sont à l’origine de vitesses de vent très élevées.» Ce type de cellules se déplacent à une vitesse extrêmement élevée: des rafales dépassant les 100 km/h peuvent se produire soudainement où il n’y avait au départ qu’une légère brise.

Rien de comparable à l'horizon

Cette situation s'est produite ce vendredi. Ces fortes rafales combinées à de la grêle ont causé d’importants dégâts aux voitures et aux façades des maisons. A Schaffhouse, les vents ont parfois dépassé les 140 km/h, alors que des grêlons de plus de 5 centimètres ont ravagé la campagne zurichoise. Dans de telles circonstances, ces derniers s'abattent «comme de petits projectiles», indiquent les spécialistes.

Alors que le front froid qui a abordé la Suisse ce vendredi poursuit sa route vers l'est, le soleil fera son retour pour le week-end. «C’est au Tessin et dans les Grisons que les averses et les orages persisteront le plus longtemps, précisent les météorologues. Samedi matin, il ne restera plus que quelques nuages résiduels ou, par endroits, un peu de brouillard; sinon, le début du week-end s’annonce ensoleillé.»

Et Klaus Marquardt et Roger Perret de conclure, sur un ton rassurant: «Aucune situation météorologique comparable à celle d’aujourd’hui n’est prévue dans un avenir proche.»