Un front froid traversera la Suisse ce vendredi, apportant rafales jusqu'à 100 km/h, fortes averses et orages violents. Les régions de Bâle, le Jura et le sud-est du pays seront particulièrement touchées avant une accalmie ce week-end.

Des orages s'abattront sur la Suisse romande juste avant le weekend

Des orages s'abattront sur la Suisse romande juste avant le weekend

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un front froid traversera la Suisse ce vendredi, apportant vent fort, averses et orages violents, notamment à Bâle, au Jura, à Zurich et en Suisse centrale

Des rafales de vent atteindront jusqu’à 100 km/h dans les vallées exposées au foehn, avec des températures en plaine autour de 20 degrés le matin

Après ces perturbations, le week-end s'annonce ensoleillé avec des températures de 25 à 27 degrés, mais un temps instable reviendra en début de semaine prochaine

Janine Enderli

L'été fera une courte pause ce vendredi. Un front froid traversera la Suisse, apportant de fortes rafales de vent, des averses et des orages localement violents.

«Dans la nuit de jeudi à vendredi, le foehn atteindra son apogée. Avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h, voire localement 100 km/h, le vent soufflera fort dans les vallées exposées au foehn», explique Klaus Marquardt, météorologue chez Meteo News. «En plaine, la journée de vendredi débutera avec des températures légèrement inférieures à 20 degrés et un ciel très nuageux, surtout à l’ouest. Le vent se renforcera sensiblement.» Selon Klaus Marquardt, des rafales de 50 à 80 km/h sont possibles.

Fin du «cauchemar» ce week-end

Le front froid n'apportera pas seulement du vent, mais aussi de la pluie. «Nous prévoyons de fortes averses et des orages localisés», précise Klaus Marquardt. Dans un premier temps, la région de Bâle, ainsi que le Jura et le sud-est de la Suisse, devraient être touchés. En fin d'après-midi, les cellules orageuses se déverseront aussi sur la région de Zurich, la Suisse centrale et, enfin, la Suisse orientale. Les températures baisseront nettement pour atteindre environ 21 à 22 degrés.

Bonne nouvelle toutefois: le temps s'apaisera pour le week-end. Mais selon Klaus Marquardt, de nouvelles averses violentes sont attendues durant le début de la nuit, surtout dans le sud du pays et dans les Grisons. Ensuite, le ciel se dégagera et il fera beau et chaud. Samedi, les températures avoisineront les 25 degrés; dimanche, elles atteindront même 27 degrés. «Il y en aura vraiment pour tous les goûts», relève avec humour Klaus Marquardt.

Prévisions pour la semaine prochaine

En début de semaine, le temps sera un peu plus variable. Un creux barométrique s’approche depuis l’ouest, entraînant avec lui une masse d’air de plus en plus humide et instable. Outre des éclaircies et une couverture nuageuse, quelques averses et orages isolés sont attendus, notamment le long des Alpes.

«Mais nous sommes loin d’une pluie persistante», précise Klaus Marquardt. Les températures resteront agréablement chaudes et devraient même remonter jusqu’à 27 degrés aux alentours du week-end prochain. L’été est donc loin d’être terminé.