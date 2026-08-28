DE
FR

La température va chuter vendredi
Des orages s'abattront sur la Suisse romande juste avant le weekend

Un front froid traversera la Suisse ce vendredi, apportant rafales jusqu'à 100 km/h, fortes averses et orages violents. Les régions de Bâle, le Jura et le sud-est du pays seront particulièrement touchées avant une accalmie ce week-end.
Publié: 06:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
1/2
Un front froid traversera la Suisse ce vendredi, apportant rafales jusqu'à 100 km/h, fortes averses et orages violents.
Photo: KEYSTONE

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Un front froid traversera la Suisse ce vendredi, apportant vent fort, averses et orages violents, notamment à Bâle, au Jura, à Zurich et en Suisse centrale
  • Des rafales de vent atteindront jusqu’à 100 km/h dans les vallées exposées au foehn, avec des températures en plaine autour de 20 degrés le matin
  • Après ces perturbations, le week-end s'annonce ensoleillé avec des températures de 25 à 27 degrés, mais un temps instable reviendra en début de semaine prochaine
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

L'été fera une courte pause ce vendredi. Un front froid traversera la Suisse, apportant de fortes rafales de vent, des averses et des orages localement violents. 

«Dans la nuit de jeudi à vendredi, le foehn atteindra son apogée. Avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h, voire localement 100 km/h, le vent soufflera fort dans les vallées exposées au foehn», explique Klaus Marquardt, météorologue chez Meteo News. «En plaine, la journée de vendredi débutera avec des températures légèrement inférieures à 20 degrés et un ciel très nuageux, surtout à l’ouest. Le vent se renforcera sensiblement.» Selon Klaus Marquardt, des rafales de 50 à 80 km/h sont possibles.

Fin du «cauchemar» ce week-end

Le front froid n'apportera pas seulement du vent, mais aussi de la pluie. «Nous prévoyons de fortes averses et des orages localisés», précise Klaus Marquardt. Dans un premier temps, la région de Bâle, ainsi que le Jura et le sud-est de la Suisse, devraient être touchés. En fin d'après-midi, les cellules orageuses se déverseront aussi sur la région de Zurich, la Suisse centrale et, enfin, la Suisse orientale. Les températures baisseront nettement pour atteindre environ 21 à 22 degrés.

A lire aussi
Votre rhume des foins est soudainement revenu en force? C'est normal!
La canicule n'a pas aidé…
Votre rhume des foins est soudainement revenu en force? C'est normal!
Un petit coup de chaud, un front froid et une dégradation orageuse
Poussières du Sahara en vue
La chaleur revient avant une fin de semaine orageuse

Bonne nouvelle toutefois: le temps s'apaisera pour le week-end. Mais selon Klaus Marquardt, de nouvelles averses violentes sont attendues durant le début de la nuit, surtout dans le sud du pays et dans les Grisons. Ensuite, le ciel se dégagera et il fera beau et chaud. Samedi, les températures avoisineront les 25 degrés; dimanche, elles atteindront même 27 degrés. «Il y en aura vraiment pour tous les goûts», relève avec humour Klaus Marquardt.

Prévisions pour la semaine prochaine

En début de semaine, le temps sera un peu plus variable. Un creux barométrique s’approche depuis l’ouest, entraînant avec lui une masse d’air de plus en plus humide et instable. Outre des éclaircies et une couverture nuageuse, quelques averses et orages isolés sont attendus, notamment le long des Alpes. 

«Mais nous sommes loin d’une pluie persistante», précise Klaus Marquardt. Les températures resteront agréablement chaudes et devraient même remonter jusqu’à 27 degrés aux alentours du week-end prochain. L’été est donc loin d’être terminé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus