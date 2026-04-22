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Spectacle à ne pas manquer!
Les étoiles filantes Lyrides illumineront le ciel ce soir

Préparez-vous à lever les yeux ce soir! Les Lyrides, une pluie d'étoiles filantes, pourront être observées entre 22h et l'aube.
Publié: il y a 39 minutes
Les Lyrides sont très lumineuses.
Photo: LCC
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les Lyrides, cette pluie d'étoiles filantes, ont l'habitude d'illuminer le ciel printanier. Et comme chaque année, c'est durant la nuit du 22 au 23 avril que les amoureux d'astronomie auront le plus de chances d'observer ce phénomène, qui survient autour du 14 au 30 avril.

Les Lyrides sont des débris de poussières et de gaz laissés par la comète C/1861 G1 Thatcher. Une fois dans l'atmosphère, ces particules brûlent, créant des traînées lumineuses et des boules de feu, visibles dans la constellation de la Lyre. Un phénomène connu et observé depuis près de 3000 ans!

Au vu du temps capricieux d'avril, il n'est néanmoins pas toujours facile de les observer. Mais bonne nouvelle: le ciel devrait rester dégagé d'après les prévisions météo. Selon MeteoNews, le moment le plus propice pour les observer est lorsque le ciel est assez obscur, soit entre 22 heures jusqu'à avant l'aube. Jusqu'à 20 météores par heure pourraient traverser le ciel.

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