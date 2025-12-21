Qui ne rêve pas de fêter Noël sous les flocons? Depuis quelques semaines, les prévisions météo annonçaient Noël vert et sec. Mais la situation a changé et il pourrait neiger juste à temps, même à basse altitude.

Coup de théâtre! Il pourrait neiger en Suisse romande le soir de Noël

Coup de théâtre! Il pourrait neiger en Suisse romande le soir de Noël

Sandra Marschner

On n'y croyait plus. Au moment d'allumer la dernière bougie de la couronne de l'Avent, l'espoir de voir revenir la neige pour Noël revit. Vendredi encore, tout indiquait qu'on vivrait un Noël vert, mais les prévisions ont changé: il pourrait être blanc, mais en plaine.

Un courant d'air venu de l'est apportera des températures glaciales en Suisse, juste à temps pour Noël. Avec l'arrivée d'une forte bise, les températures ne dépasseront pas les 4 degrés mercredi en Suisse romande. Jeudi, le thermomètre sera même bloqué à 2 degrés sur l'Arc lémanique.

Un réveillon sous la neige

Au cours de la soirée de Noël, la couverture nuageuse s'intensifiera en Suisse. Et c'est précisément de ces nuages que pourrait tomber de la neige. «Des flocons commenceront à tomber dans l'est du pays dès la veille de Noël», explique à Blick le météorologue Klaus Marquardt de Meteo News.

La magie de Noël opérerait donc juste à temps. Une vague de froid s'abattra sur le pays le 24 décembre. «Il pourrait ainsi y avoir quelques traces de neige, même à basse altitude», ajoute Klaus Marquardt. Ceux qui prendront le temps de jeter un coup d'oeil par la fenêtre auront peut-être la chance d'y apercevoir un petit manteau neigeux.

« Il ne faut pas non plus s'attendre à des perturbations dues à la neige Klaus Marquardt, météorologue »

Cependant, pas besoin de s'inquiéter pour l'état des routes. «Il y en aura assez pour l'effet visuel, mails il ne devrait pas être nécessaire de sortir la pelle à neige, rassure le météorologue. Il ne faut pas non plus s'attendre à des perturbations dues à la neige.»

Du Jura aux Grisons

Le carte météo de Meteo News est clair: des flocons devraient tomber du Jura à Zurich, en passant par Saint-Gall. Quelques flocons devraient apparaître dans le nord du canton de Vaud. La neige pourrait aussi tomber en Suisse centrale, dans les Grisons et dans le sud du Valais.

Il est toutefois peu probable que la neige reste sur la durée, souligne le météorologue. «Il s'agit de précipitations en faible quantité. Tous les flocons de neige ne resteront pas au sol». Il est néanmoins possible que l'on puisse encore se réjouir d'un paysage «légèrement enneigé» le 25 décembre, par exemple à Saint-Gall ou dans le Jura.

Mais après Noël, les chances de voir la neige diminueront à nouveau. «Une inversion thermique provoquera un épais brouillard et de la bise en plaine et un temps doux en montagne», explique le météorologue.