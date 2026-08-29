Après le passage dévastateur d'orages de grêle vendredi, certains concessionnaires de voitures d'occasion se retrouvent avec des véhicules criblés d'impacts. Faute d'assurance, ils n'ont d'autre choix que de brader leurs stocks à moitié prix.

Des concessionnaires automobiles bradent des BMW, Porsche et Mercedes à partir de 10'000 francs

Des concessionnaires automobiles bradent des BMW, Porsche et Mercedes à partir de 10'000 francs

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des orages destructeurs ont frappé la Suisse vendredi, notamment à Winterthour, Schaffhouse et la plaine zurichoise, causant d'importants dégâts matériels et blessant des enfants. La grêle, parfois de la taille d’une balle de tennis, a brisé toits, vitres et voitures.

Certains concessionnaires, non assurés, vendent désormais des véhicules endommagés. Une Porsche Cayenne GTS, estimée à 20'000 francs avant l’orage, est proposée à 12'000 francs mais nécessite des réparations coûteuses.

Des voitures comme une VW Touareg de 2016, gravement abîmée et affichée à 10'000 francs, apparaissent sur des portails comme AutoScout24, illustrant l’ampleur des dégâts et la détresse des vendeurs.

Patrik Berger

Les violents orages qui ont balayé la Suisse vendredi resteront dans les annales. Des intempéries aussi destructrices ne se produisent chez nous que tous les 30 à 50 ans. La grêle a été particulièrement violente dans la région de Winterthour (ZH), la plaine zurichoise et à Schaffhouse. Des toits, des façades et des fenêtres ont été brisés. Des enfants qui jouaient pendant la récréation de 10 heures ont été blessés. Et des centaines de voitures ont été endommagées.

Les particuliers ne sont pas les seuls à avoir été durement touchés. Plusieurs concessionnaires de véhicules d'occasion déplorent également des pertes importantes. Beaucoup d'entre eux n’ont pas pu mettre leurs voitures à l’abri à temps, tant l’orage a dégénéré rapidement. Pour de nombreux petits concessionnaires, cela touche de plein fouet leurs finances, car ils ne sont pas assurés. Et il n’est pas rentable de réparer à leurs frais les véhicules endommagés par la grêle pour les revendre ensuite.

Proposés à la vente avec le pare-brise en miettes

Nombreux sont ceux qui n'ont d'autre choix que de vendre leurs voitures endommagées par la grêle en l'état: bosselées, pare-brise brisés et phares cassés. Les premières annonces commencent déjà à apparaître sur des plateformes spécialisées comme AutoScout24. Le concessionnaire Memaj Cars de Bülach, près de Zurich, propose par exemple actuellement une douzaine de voitures endommagées par la grêle à prix fixe.

On y trouve une VW Touareg de 2016 à 10'000 francs. Le pare-brise est détruit, les phares sont cassés et la carrosserie est criblée de trous causés par les grêlons de la taille de balles de tennis qui se sont abattus sur Bülach. Pourtant, sans ces dégâts causés par la grêle, le véhicule aurait facilement coûté le double.

Une Porsche Cayenne à 12'000 francs

Une Mercedes Classe B de 2019 a été encore plus durement touchée. La voiture est recouverte d’une bâche de fortune: la grêle a pulvérisé le toit vitré. La voiture, qui affiche 125'000 kilomètres au compteur, ne coûterait plus que 10'000 francs. Des modèles comparables sans dégâts causés par la grêle se négocient jusqu’à 20'000 francs.

Une Porsche Cayenne GTS noire de 420 chevaux est également proposée à la vente. Ce SUV haut de gamme ne coûte plus que 12'000 francs. Avant l’orage de vendredi, il valait 20'000 francs. Ceux qui espèrent acheter une Porsche à bas prix doivent toutefois bien calculer leur coup. Il faudra débourser plusieurs milliers de francs pour lui redonner son éclat d’antan.