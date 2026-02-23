Les pénuries graves de vaccins et d'antibiotiques sont terminées en Suisse, annonce l'OFAE. L'approvisionnement en médicaments reste toutefois critique pour d'autres produits.

Il n'y a plus de pénuries graves de vaccins et d'antibiotiques en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La situation se détend pour les vaccins et les antibiotiques en Suisse. Ces deux types de produits ne sont plus sujets à une pénurie grave, indique l'administration fédérale lundi. L'approvisionnement en médicaments reste toutefois critique pour d'autres produits.

«Les réserves obligatoires qui avaient été mises à contribution ont été presque entièrement reconstituées, marquant la fin de la pénurie grave», indique l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué.

Des réserves obligatoires avaient été débloquées depuis 2019 pour répondre à la pénurie d'antibiotiques puis de vaccins. Les ordonnances de loi édictées à cet effet seront abrogées le 1er mars. L'approvisionnement global reste toutefois critique. Des dizaines de produits restent indisponibles, rappelle l'OFAE.