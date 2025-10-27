Une étude de l'Université de Zurich révèle une baisse inquiétante de la consommation d'informations journalistiques en Suisse. Près de la moitié de la population est considérée comme «indigente en matière d'information», ce qui menace la démocratie.

De moins en moins de Suisses utilisent la presse pour s'informer

L'indigence médiatique a des conséquences négatives pour la démocratie (image d'illustration). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

De moins en moins de personnes en Suisse utilisent les médias journalistiques pour s'informer. Cette sous-information conduit à une perte de confiance dans la politique et les médias, selon une étude de l'Université de Zurich qui y voit un problème pour la démocratie.

Près de la moitié de la population suisse (46,4 %, +0,7 point de pourcentage) en 2025 fait partie des «indigents en matière d’information», indiquent les Annales 2025 sur la qualité des médias, publiées lundi par le Centre de recherche sur le public et la société (fög) de l'Université de Zurich.

Réseaux sociaux insuffisants

Les «indigents médiatiques» désignent des personnes qui ne consomment pas ou très peu d'informations ou qui s'informent principalement via les réseaux sociaux. Leur proportion n'a cessé d'augmenter ces dernières années, selon le fög.

Les résultats montrent que ce groupe de personnes a des connaissances nettement inférieures à celles du reste de la population, tant sur les questions politiques que sur les questions sociales. La consultation de réseaux sociaux ne suffit pas pour s'informer.