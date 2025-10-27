Après une diminution, le nombre de vol est remonté à son niveau d'avant Covid. Et le pire pourrait bien se produire dans les mois à venir. «C’est entre octobre et décembre que les voleurs sont les plus actifs», prévient l'assureur Axa.

Les cambriolages augmentent à nouveau en Suisse. Photo: WALTER BIERI

ATS Agence télégraphique suisse

Attention aux cambriolages en fin d'année. Le nombre de vols, après avoir longtemps diminué, est remonté l'an dernier à son niveau d'avant le Covid. La Suisse romande est la plus touchée. «C’est entre octobre et décembre que les voleurs sont les plus actifs, avec un pic à Noël et à la Saint-Sylvestre», prévient lundi l'assureur Axa Suisse sur la base d'une analyse portant sur les dix dernières années.

D'octobre à mars, l'assureur constate une hausse de 45% des vols avec effraction par rapport au printemps et à l’été. «La nuit tombe plus tôt, ce qui semble faire le jeu des cambrioleurs», selon l'assureur.

Leur mois de prédilection est décembre, devant novembre et octobre. Les 24 et 31 décembre, Axa observe un doublement du nombre de cambriolages par rapport aux jours ordinaires. «Pendant les fêtes de fin d’année, lorsque de nombreuses personnes partent en vacances ou rejoignent leurs proches, les malfaiteurs ont beau jeu», lit-on plus loin. A l'inverse, la période creuse pour les cambriolages se situe entre avril et juin.

La baisse liée au Covid? Du passé

Depuis 2019, le risque d’être pris pour cible par les cambrioleurs dans le canton de Genève est près de trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Ce canton recense en moyenne 8,5 cambriolages par an pour 1000 ménages. Vaud (5,4), Bâle-Ville, Bâle-Campagne, le Jura (4,1), Neuchâtel (3,6) - autres cantons frontaliers - ainsi que Soleure sont également plus touchés que la moyenne.

En Suisse centrale et dans le Sud-Est du pays en revanche, le risque est minime: de 2019 à 2024, il y a eu à Uri, dans les Grisons et à Glaris respectivement 0,9, 1 et 1,1 cambriolage par an et pour 1000 ménages. La moyenne suisse se situe à 3,2.

Après la baisse constatée notamment en 2020 et 2021 en raison du Covid, le nombre de cambriolages a augmenté de 10% l'an dernier par rapport à 2023. Un bond pour lequel l'assureur n'a pas d'explications en l'état actuel. Le nombre total de cambriolages a retrouvé son niveau de 2019 mais reste inférieur à celui des années 2015 à 2018.

Sinistres toujours plus couteux

L'évolution de la charges des sinistres est encore plus nette. L’an dernier, Axa a versé près de 21 millions de francs pour des cambriolages. La moyenne par sinistre a dépassé 7000 francs, soit près d’un quart de plus qu’il y a deux ans. L'assureur enregistre une forte hausse des sinistres majeurs, dont le coût dépasse 30'000 francs.

«Cela est révélateur de structures organisées. Nous pouvons affirmer que les cambriolages commis par des professionnels et, partant, le crime organisé ont nettement augmenté», lit-on plus loin.

Le dommage moyen s'alourdit

Pour les cambriolages d’un coût inférieur à 30'000 francs, le dommage moyen s'est alourdi de 9% sur les deux dernières années. «Cela est probablement dû au fait que de nombreuses personnes possèdent des objets de valeur de plus en plus chers, tels que des smartphones, des ordinateurs portables ou des vélos électriques.»

L'assureur rappelle que les vols par introduction clandestine, lors desquels les voleurs entrent sans violence par une porte non verrouillée ou une fenêtre entrouverte, peuvent être évités grâce à quelques précautions simples. «Dès que vous vous absentez, peu importe pour combien de temps, il faut toujours verrouiller votre porte d’entrée et veiller à ce que toutes les fenêtres soient fermées, même la nuit», recommande-t-il. Par ailleurs, «des voisins vigilants sont un élément essentiel du dispositif de prévention.»