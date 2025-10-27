La police jurassienne alerte contre un grand nombre de cambriolages dans le canton.
Une vague de cambriolages touche le canton du Jura. Durant le mois de septembre, 24 cas ont été rapportés à la police qui précise que les malfaiteurs ont fait main basse sur toutes sortes d'objets: ordinateurs portables, argent liquide, bijoux, vin, matériaux de construction et vélos.
La police cantonale jurassienne a rappelé lundi que le passage à l'heure d'hiver peut entraîner une recrudescence des cambriolages, car la nuit tombe plus tôt. Afin d’éviter une multiplication des infractions, elle souligne qu'elle effectue régulièrement des patrouilles et contrôle tout véhicule ou personne suspects.
