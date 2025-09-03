DE
Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Laurent Kleisl, actuel rédacteur en chef du Journal du Jura, prendra la tête de Canal B à Bienne en décembre. Cette nouvelle chaîne régionale, qui remplacera TeleBielingue, commencera à émettre en janvier 2026.
Publié: il y a 50 minutes
La nouvelle télévision doit voir le jour ces prochains mois. Ici, les directeurs de Canal Alpha, Marcello Del Zio et Joel Pelet.
Le rédacteur en chef du Journal du Jura, Laurent Kleisl, va diriger la rédaction de Canal B à Bienne. La télévision, petite soeur de Canal Alpha, a obtenu gain de cause ce printemps face à TeleBielingue, détenue toute comme le Journal du Jura par le groupe Gassmann Media. Canal B pourra démarrer ses activités dès le 1er janvier 2026 même si un recours du groupe Gassmann est toujours pendant au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le retrait de sa concession.

Laurent Kleisl prendra ses fonctions de rédacteur en chef au sein de Canal B début décembre. Contacté par Keystone-ATS, le journaliste ayant travaillé pendant 25 ans pour le Journal du Jura, dit voir dans ce changement l'occasion de remplir une page blanche. Il ne s'exprime pas sur l'avenir du quotidien biennois.

Un nouveau directeur général, Christian Willi, et un nouveau directeur des opérations, Paul Friedli, ont également été nommés. Ils prendront leurs fonctions le 1er octobre, peut-on lire dans un communiqué de Canal B.

«Vider la rédaction Gassmann, pas un but»

Le recrutement du reste de l'équipe a démarré en juin, indique le fondateur de la télévision, Marcello Del Zio. A terme, 35 personnes doivent être engagées.

Interrogé sur un éventuel mouvement des employés du groupe Gassmann vers le nouveau média, il répond que «l'objectif n'est pas de vider la rédaction Gassmann». Il dit toutefois pouvoir imaginer que des collaborateurs de TeleBielingue par exemple postulent.

Le siège, la rédaction et le studio principal de Canal B, détenue par la société neuchâteloise de production Mystik SA, seront implantés dans le quartier de Mâche à Bienne. Des locaux de 850 m2 y seront aménagés. Les travaux débuteront au courant du mois de septembre.

