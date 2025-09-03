La SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi qu'il y aurait d'autres licenciements d'ici à la fin de l'année: 66 postes à plein temps seront supprimés. La directrice générale, Nathalie Wappler, annonce sa démission.

La SRF annonce la démission de sa directrice générale et la suppression de 66 postes

La SRF annonce la démission de sa directrice générale et la suppression de 66 postes

La SRF annonce des nouveaux licenciements. Photo: KEYSTONE

Lucien Esseiva

Sous le titre «SRF 4.0», la SRF a informé ses collaborateurs ce mercredi 3 septembre de nouvelles mesures d'économie et de licenciements. La directrice de la SRF, Nathalie Wappler, 57 ans, démissionne. Par ailleurs, 66 postes à temps plein supplémentaires seront supprimés d'ici fin 2025. En outre, le budget de la SRF sera réduit de 20 millions de francs suisses l'année prochaine.

Susanne Wille, directrice générale de la SRG SSR, explique: « Nathalie Wappler a toujours su penser et faire avancer la SRF. Personnalité de premier plan, elle a stratégiquement repositionné la SRF avec une vision entrepreneuriale à l'ère de la numérisation et des évolutions technologiques rapides. Je regrette profondément sa décision de quitter la SRF.» Et de poursuivre: «Je remercie sincèrement Nathalie pour tout ce qu'elle a accompli à la SRG, à la SRF et pour les citoyens de notre pays, dans un contexte de tension entre les attentes du public, la pression financière et la politique.»

Licenciements pas évitables

Les mesures de réduction des coûts avaient déjà été annoncées en juillet 2025 par la directrice générale de la SSR, Susanne Wille. Les licenciements sont désormais finalisés. La chaîne entend compenser plus de la moitié des 66 suppressions d'emplois par des fluctuations naturelles. La SSR peut désormais mettre en œuvre le plan de réduction des coûts, la consultation des salariés étant terminée.

«De nombreuses solutions proposées par les employés rejoignent les approches que nous avons élaborées et approuvées par la direction. Il s'agit notamment d'une meilleure utilisation des fluctuations naturelles, d'une meilleure utilisation des studios et des bureaux, de réductions des coûts énergétiques et d'une réduction de l'équipe de direction», souligne Nathalie Wappler. Selon elle, les licenciements n'étaient pas négociables. «Le processus de consultation n'a pas permis de réduire les suppressions d'emplois», a déclaré la SRF dans son communiqué de presse.

Les licenciements et les départs à la retraite anticipée seront annoncés à partir de septembre. Le plan social de SRG sera mis en œuvre pour les salariés concernés.

Infrastructures touchées

La SRF prévoit également de réduire ses infrastructures. Les studios seront réduits, des studios et des régies seront fermés, et les programmes seront délocalisés vers d'autres studios. Cette mesure vise à optimiser l'utilisation des capacités et donc à réduire les coûts.

Les suppressions d'emplois ne signifient pas la fin des mesures d'économies de la SRF. En 2025, le budget de la SRF sera encore réduit de 20 millions de francs. Les principales raisons de cette baisse sont la réduction significative de la majoration de la taxe sur les médias appliquée par la Confédération, la baisse continue des recettes commerciales et la hausse des prix, selon le communiqué de presse de la SRF.