Gaudenz Looser, ancien rédacteur en chef de 20 Minuten, quitte le média après 21 ans pour devenir consultant en intelligence artificielle dès le 1er juin. Il continuera à collaborer en tant qu'auteur indépendant.

ATS Agence télégraphique suisse

L'actuel rédacteur en chef adjoint Gaudenz Looser quitte 20 Minuten, après 21 ans au sein du média gratuit. L'expert en intelligence artificielle va se mettre à son compte en tant que consultant.

À compter du 1er juin prochain, Gaudenz Looser deviendra partenaire d'une agence de conseil en stratégie active dans toute la Suisse, indique lundi 20 Minuten. Il avait rejoint le titre en 2005. De 2019 à 2022, il a été rédacteur en chef, puis a officié ces quatre dernières années en tant qu'adjoint de la nouvelle rédactrice en chef Desirée Pomper.

Il a poussé l'IA

L'ex-rédacteur en chef a notamment promu pour le gratuit une vérification systématique des faits. Plus récemment, il a mis en place un canal dédié à l'intelligence artificielle (IA), dotant ainsi 20 Minuten et son pendant romand 20 Minutes d'un département chargé de transmettre des connaissances en matière d'IA au grand public.

Le journaliste continuera à soutenir 20 Minuten en tant qu'auteur indépendant et expert en IA. Sa succession au sein de la rédaction en chef sera annoncée prochainement.

Outre les portails 20 Minuten et 20 Minutes, le groupe 20 Minuten – qui fait partie du TX Group – comprend lematin.ch, la radio numérique GOAT Radio ainsi que les participations Tio/20 Minuti au Tessin.