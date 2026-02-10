Le journaliste alémanique Karl Lüönd est décédé à 80 ans

Karl Lüönd, figure emblématique du journalisme suisse alémanique, est décédé lundi à 80 ans. Ancien rédacteur en chef du Blick, il a profondément marqué le monde des médias en Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

Le journaliste alémanique Karl Lüönd est décédé lundi à l'âge de 80 ans. Il a marqué pendant de nombreuses années le paysage médiatique d'outre-Sarine, notamment comme directeur de Schweizer Medien, l'association des éditeurs alémaniques. Sa famille a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information publiée par le magazine en ligne Persönlich.

Dans sa jeunesse, Karl Lüönd a été correspondant en Suisse centrale pour plusieurs grands journaux alémaniques. A partir de 1974, il a été membre de la rédaction en chef du Blick. Il a ensuite oeuvré pour diverses publications zurichoises, dont certaines qu'il a fondées, comme la Züri-Woche ou le gratuit Neues Sonntagsblatt.

Depuis 1998, Lüönd était indépendant, tout en dirigeant pendant sept ans Schweizer Medien. Il a également écrit une trentaine d'ouvrages spécialisés sur des entreprises de renom et rédigé des biographies d'entreprise très remarquées sur la maison d'édition Ringier, l'hôpital pédiatrique de Zurich et l'organisation d'aide au suicide Exit.

En 2007, Karl Lüönd a reçu le Prix du journalisme zurichois pour l'ensemble de son œuvre. Il faisait partie des journalistes les plus influents de Suisse alémanique et était aussi redouté qu'apprécié en tant qu'observateur du paysage médiatique.