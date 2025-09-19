Au menu de ce vendredi 19 septembre: le concert controversé de Marilyn Manson, le flou des routes à 30 km/h, l'entrée en bourse d'entreprises suisses, les bons résultats du Programme Bâtiments et pour finir un peu de foot.

Accusé de viol, Marilyn Manson sera tout de même en concert à Berne. Photo: Getty Images

Quelques heures et c'est le week-end! Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses de ce vendredi 19 septembre. Courage à celles et ceux qui travaillent ce week-end!

1 La venue de Marilyn Manson, «regrettée» après coup

Les organisateurs du concert controversé de Marilyn Manson à Berne ont déclaré n'avoir pas discuté au préalable des accusations d'abus portées contre le musicien. «Avec le recul, c'est regrettable», a déclaré Tom Winter, directeur de Bernexpo, aux journaux bernois de Tamedia. A l'avenir, ils vont examiner de plus près les artistes qu'ils engagent pour leurs concerts. Outre la liberté artistique, des considérations financières ont également joué un rôle dans la décision de maintenir le concert, rapportent les journaux. La maire de Berne, Marieke Kruit (PS), s'«attendait à plus de tact» de la part des organisateurs. Le concert se tiendra le 22 novembre 2025.

2 Limite à 30 km/h: la Suisse dans le flou total

Le nombre de kilomètres de routes suisses concernés par les règles de limitation de vitesse à 30 km/h envisagées par la Confédération n'est pas connu, rapportent les journaux de CH Media. Personne ne peut chiffrer le coût de ces nouvelles règles, écrivent les journaux. Ni l'Office fédéral des routes, ni les cantons, ni les différentes organisations de lobbying ont la réponse à cette question. Seuls les chiffres suivants sont clairs: sur les 85'000 kilomètres du réseau routier, environ 2000 sont sous la responsabilité de la Confédération, 17'000 appartiennent aux cantons et le reste aux communes. La proposition du département du ministre des Transports Albert Rösti est en consultation jusqu'au 5 décembre.

3 Ricardo, Tutti et Homegate entrent en bourse

SMG Swiss Marketplace Group avec ses plateformes telles que Ricardo.ch, Tutti.ch ou Homegate.ch, fait son entrée à la Bourse suisse vendredi. Le prix d'émission a été fixé entre 43 et 46 francs, ce qui laisse présager une valeur boursière comprise entre 4,2 et 4,5 milliards de francs pour le groupe. Il s'agit de la première introduction en bourse importante en Suisse depuis les débuts de Galderma en mars 2024.

4 Le Programme Bâtiments génère plus de 3700 emplois

Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons génère des effets économiques positifs, selon une étude de la société de conseil EBP. Chaque franc investi rapporte plus d’un franc à l’économie. Entre 2021 et 2023, les mesures d’assainissement et de remplacement des chauffages ont créé une valeur ajoutée brute annuelle de 535 millions de francs, dont 250 millions pour le secteur du bâtiment, et généré plus de 3700 emplois équivalents plein temps. Le programme accroît ainsi la valeur ajoutée, l’emploi et les recettes fiscales, tout en réduisant les coûts environnementaux.

5 Etoile Carouge défie le tenant du titre Bâle en Coupe Suisse

Vendredi, le deuxième tour de la Coupe Suisse s'ouvre avec le duel entre le club de Challenge League Etoile Carouge et le tenant du titre, Bâle. Il s'agit déjà de la troisième rencontre entre les deux équipes en Coupe Suisse depuis 2021. Il y a quatre ans, les Genevois, alors en troisième division, avaient créé la sensation en s'imposant 1-0 à domicile. La saison dernière, Carouge a longtemps mené et était proche de se qualifier pour les demi-finales, avant que les Bâlois ne parviennent à renverser la situation en fin de match. Le coup d'envoi du match au Stade de la Fontenette sera donné à 19h00.