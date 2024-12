Les CFF bradent 1,4 million de masques à un prix dérisoire

1/7 Les CFF proposent actuellement 500'000 masques d'hygiène à bas prix. Photo: SBB

Michael Hotz

Les CFF vendent de temps en temps du matériel qui n'est plus utilisé: pour 3 francs, on trouve un seau d'eau bleu en plastique, des pinceaux à peinture sont proposés pour 4 francs la pièce. Et pour beaucoup plus d'argent, on peut même acheter une locomotive Stadler. Depuis lundi, le site de vente «CFF Resale» propose également une offre un peu plus curieuse: les CFF vendent 1,4 million de masques de protection et d'hygiène - à un prix dérisoire, comme l'a d'abord rapporté le portail «Inside Paradeplatz».

Concrètement, les CFF proposent 63 palettes de masques FFP2 de la marque Orphelia pour 20 francs chacun. Le prix par masque: 0,14 centime. Les masques hygiéniques de TECT Group AG sont encore moins chers. Ils sont disponibles au prix unitaire de 0,07 centime. Comme pour les masques de protection FFP2, la quantité minimale d'achat est d'une palette, qui coûte également 20 francs. À titre de comparaison, dans le commerce ordinaire, on paie plus d'un franc pour un seul masque FFP2.

Les masques vont bientôt expirer

Mais il y a un hic dans cette offre alléchante: les masques vont bientôt atteindre leur date d'expiration - à savoir fin décembre ou alors au plus tard fin janvier 2025. «Les masques ne doivent pas être utilisés à des fins médicales après leur expiration», préviennent les CFF. Cela soulève des questions: pourquoi les chemins de fer fédéraux vendent-ils des masques qui seront bientôt inutiles?

Lors d'un contrôle interne, on a constaté qu'une grande quantité de masques de protection et d'hygiène arriveraient bientôt à expiration, fait savoir une porte-parole des CFF à la demande de Blick. «Dans un souci de durabilité, nous les avons proposés à la vente à un prix réduit.»

La plateforme Resale CFF s'adresse aux entreprises, poursuit le communiqué. Autrement dit, les particuliers n'entrent pas en ligne de compte comme acheteurs. La porte-parole ne révèle pas combien les CFF ont payé pour les masques.

Ce qui est sûr, c'est qu'avec des prix aussi bas, ce ne sera pas une bonne affaire. En même temps, il y a de fortes chances que les CFF ne se débarrassent pas de la totalité des 1,4 million de masques de protection et d'hygiène. «Nous éliminerons tous les masques qui ne seront pas vendus», précise la porte-parole.