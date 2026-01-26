Les supermarchés Migros et Denner adaptent leur politique de promotion la semaine prochaine. Le jour de distribution des magazines va changer, tandis que les offres du week-end seront prolongées.

Migros et Denner changent leur politique de promotion, au profit de la clientèle

Avis aux chasseurs de bonnes affaires! Migros et sa filiale discount Denner vont modifier leur calendrier promotionnel la semaine prochaine. Une décision qui profitera aux consommateurs, selon les deux entreprises. Les ménages n’auront plus à concentrer leurs achats en début de semaine, mais pourront privilégier le week-end.

Un week-end plus long

A partir du 5 février, les promotions de Migros et Denner vont changer: les principales promotions auront lieu du jeudi au mercredi, et non plus du mardi au lundi. Les offres spéciales du week-end seront quant à elles valables du jeudi au dimanche, au lieu du vendredi au samedi. Le magazine «Hebdo Denner» sera distribué le mercredi. Et les trois millions d'abonnés recevront désormais le «Migros Magazine» le mercredi, au lieu du lundi.

Pourquoi ce changement?

Denner justifie ce changement par la volonté d'améliorer la disponibilité des produits le week-end. «Nos clients font de plus en plus leurs achats les plus conséquents le week-end», explique Torsten Friedrich, CEO de Denner. Il affirme modifier le système dans l'intérêt de sa clientèle.

L'adaptation simultanée des deux enseignes s'explique vraisemblablement par la standardisation des achats auprès des fournisseurs de l'ensemble du réseau Migros. Le groupe admet par ailleurs que cette stratégie lui confère un levier supplémentaire dans les négociations avec les fournisseurs.

Y aura-t-il moins de jours d'action à l'avenir?

Denner indique que les clients bénéficieront de deux jours de promotion supplémentaires par semaine. L'offre spéciale du week-end durera dorénavant quatre jours, au lieu de deux. Chez Migros, les offres spéciales restent inchangées, valables du jeudi au dimanche. Aucune des deux enseignes n'a toutefois communiqué le nombre total de promotions prévues sur l’année.

Quid des autres supermarchés?

Le principal concurrent, Coop, a modifié sa politique de promotion il y a une année. «Nous avions trop peu d'articles en promotion le samedi. Dès le samedi après-midi, nous étions souvent en rupture de stock», expliquait alors son CEO, Philipp Wyss. Ces changements s'appliquent également aux grands magasins Coop City, à Jumbo et à de nombreuses autres boutiques spécialisées de l'enseigne.

Aldi Suisse informera également ses clients de ses promotions dès jeudi et prévoit, lui aussi, de proposer des offres spéciales le week-end, du jeudi au samedi. Les promotions de Lidl, comme celles de ses concurrents, sont valables du jeudi au mercredi.

La Suisse, un pays d'actions

Les grands formats de Red Bull, de bouillon de légumes Knorr ou d'eau minérale San Pellegrino sont vendus à un tiers, voire à la moitié du prix pendant une période déterminée. Résultat: les marques des grands groupes agroalimentaires internationaux, tels que Nestlé, Unilever ou Mars, sont aujourd’hui rarement achetées au prix fort en supermarché. En Suisse, de plus en plus de consommateurs attentifs aux prix attendent les promotions sur leurs marques préférées. Ce comportement est moins répandu dans les pays voisins.

Les distributeurs suisses ne proposent jamais simultanément de promotions hebdomadaires spécifiques à une marque pour la lessive, l'eau minérale et les produits similaires. Par conséquent, les consommateurs s'informent des jours de promotion via des applications d'alerte, des brochures ou des magazines destinés aux consommateurs.