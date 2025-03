1/7 La mère de Lizzy, Anna Gertruda Derks, dite Trudy, Sun ou Sunny, dans ses jeunes années, vers 1970. Photo: DR

Jusqu'à il y a quelques années, la vie de Lizzy Horst suivait son cours. Cette Néerlandaise de 54 ans vit à Winterswijk, dans l'est du pays, et travaille dans une compagnie d'assurance. Elle n'avait pas grand-chose à voir avec la Suisse. Jusqu'à ce fameux jour où tout a basculé – le jour où sa mère lui a avoué un secret de jeunesse. Peu avant sa mort, «ma mère a avoué que mon défunt père n'était pas mon vrai père», explique la Néerlandaise. Depuis, elle fait tout pour retrouver son géniteur et espérer reconstruire un peu sa propre identité. «Je veux simplement connaître la vérité.»

Elle se souvient comme hier du moment où elle a appris la vérité. «Je me suis juste dit: quelle drôle de famille j'ai». Mais elle ne peut s'empêcher de rire un peu. Après avoir appris la nouvelle, elle a souhaité réaliser un test ADN, qui a confirmé ses craintes. L'homme que Lizzy considérait comme son père n'est pas son géniteur. «J'étais pleine d'adrénaline et je ressentais toutes les différentes émotions en même temps: colère, tristesse, incompréhension.»

Qui connaît Johann, l'amoureux des chevaux?

Elle n'a malheureusement pas beaucoup d'indications sur son père biologique. «Je sais que ma mère était en Suisse en 1970. Elle a d'abord été enregistrée dans la Principauté du Liechtenstein (ndlr: Blick a pu vérifier l'information). Puis probablement dans le canton de Saint-Gall. Elle travaillait dans un hôtel ou une pension.»

La mère aurait également visité différents endroits en Suisse, dont Lenk, Pontresina, Arosa, Gstaad et St. Moritz. Elle aimait se faire appeler Trudy, Truus ou encore Sun. Le père biologique de Lizzy aurait rencontré sa mère lors d'une soirée dansante, alors qu'elle travaillait dans un hôtel ou une pension. On ne sait pas grand-chose non plus de son géniteur: il serait issu d'une famille aisée qui possédait probablement une ferme équestre, selon les récits de sa mère. «Joens ou Joefs, c'est ainsi qu'on l'aurait appelé. Peut-être que son vrai nom était Johann», spécule Lizzy.

Elle a essayé à maintes reprises de parler à sa mère, d'obtenir plus de détails, mais celle-ci a complètement bloqué. «Elle riait toujours de tout et ne me communiquait rien.» Au lieu de s'expliquer, sa mère esquivait la discussion: «Je ne me souviens pas.» Anna Gertruda Derks est décédée en 2024, «elle a emporté le secret dans sa tombe», lance la malheureuse. Lizzy Horst est dans le flou, désespérée par l'absence de réponse concernant sa propre généalogie. Même si son père biologique est mort, la Néerlandaise souhaite retrouver la trace de sa famille suisse.

«S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon père»

Mais la Néerlandaise ne veut pas baisser les bras: elle met tout en œuvre pour retrouver des indices. Elle s'est adressée aux archives du canton de Saint-Gall et a pu consulter une liste d'hôtels saint-gallois datant de 1970. Elle a également contacté l'ambassade suisse aux Pays-Bas et l'ambassade néerlandaise en Suisse. Elle a aussi diffusé son histoire dans des groupes Facebook suisses. Mais ses efforts n'ont encore pas porté leurs fruits.

Déterminée à ne pas abandonner, elle lance un appel au plus grand nombre. Son histoire est relayée par «De Telegraaf», le principal quotidien néerlandais. Aujourd’hui, cette Suissesse s’adresse aux lecteurs de Blick: «S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon père. J'aimerais tant obtenir des réponses!»

Vous connaissez Anna Gertruda «Trudy» Derks ou cette histoire vous semble familière? Contactez-nous sur redaktion@blick.ch