1/7 Une explosion s'est produite vendredi après-midi à Rarogne, dans le canton du Valais. Photo: Martin Meul

Martin Meul

Un tragique accident a secoué vendredi après-midi le village de Rarogne, dans le canton du Valais. Vers 16 heures, une violente explosion a eu lieu dans le quartier de Turtig. «Même à des centaines de mètres, les fenêtres ont tremblé», nous confie une habitante sous le choc. L'explosion a détruit un conteneur de garage et a tué un jeune homme, du nom de Salvatore B.*. Il était âgé de 29 ans. L'homme, originaire de Molfetta en Italie, est mort sur le coup. Par ailleurs, un Belge de 59 ans a été gravement blessé et a dû être transporté par hélicoptère au CHUV.

Laurentiu Luca-Stoenescu se trouvait lui aussi tout près du lieu de l'explosion, mais contrairement aux deux autres hommes, il avait un ange-gardien. Nous rencontrons le miraculé d'origine roumaine sur place, le jour suivant le drame. Profondément affecté, il doit retenir ses larmes, même s'il tient à revenir sur l'évènement.

«Dix secondes avant l'explosion, j'étais encore à côté de Salvatore. Mais à ce moment-là, quelqu'un m'a appelé.» Laurentiu Luca-Stoenescu s'éloigne alors de quelques pas. «C'est à ce moment-là que l'explosion a eu lieu», dit-il. Les larmes lui montent à nouveau aux yeux. «C'est uniquement parce que quelqu'un m'a appelé que je suis encore en vie.»

«Il était comme un petit frère pour moi»

Son ami Salvatore n'a pas eu cette chance. Juste après la détonation, Laurentiu Luca-Stoenescu court vers l'homme allongé au sol. «Je n'ai jamais vu ça de ma vie.» Il commence à pleurer à gros bouillon lorsqu'il nous livre les descriptions absolument terribles des blessures mortelles que l'explosion a infligé à son ami. Nous préférons taire ces détails sanglants.

La mort du jeune Italien est d'autant plus douloureuse pour Laurentiu Luca-Stoenescu que les deux hommes n'étaient pas uniquement collègues mais également amis. Ils s'étaient rencontrés en décembre et tous deux travaillaient pour Jules A.*, l'homme gravement blessé dans l'explosion. Ce dernier est propriétaire du garage et de la zone environnante. «On s'entendait à merveille, Salvatore était comme un petit frère pour moi, un garçon génial», raconte le sexagénaire. En dehors du travail, ils passaient beaucoup de temps ensemble. «Je n'arrive pas à croire que je ne le verrai plus jamais. Mon Dieu, que s'est-il passé?»

Il n'y a pas de réponse à cette question pour le moment, la police cantonale valaisanne ne s'exprime d'ailleurs pas davantage sur l'affaire. «Salvatore, Jules et moi avons vidé le garage loué d'un homme qui est décédé récemment», explique Laurentiu Luca-Stoenescu. Les bennes de construction devant le garage détruit sont pleines de déchets provenant de l'immeuble. «Ce qui a explosé ensuite exactement, je ne le sais pas.»

Une déflagration d'une grande violence

Tout ce qu'il peut dire, c'est que la déflagration a été énorme. «Même si Jules, mon patron, se trouvait un peu plus loin, il a quand même été grièvement blessé. J'espère qu'il se rétablira vite.»

Laurentiu Luca-Stoenescu. ne souhaite pas spéculer davantage sur la cause de l'explosion. «Je dois maintenant surmonter la mort de mon ami. Et voir comment les choses vont évoluer pour moi», dit-il encore, éploré.

*Nom anonymisé