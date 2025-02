Pour la rénovation de sa ferme, Christian Di Giorgio a payé des dizaines de milliers de francs pour des études préalables. Aujourd'hui ruiné, il vend la maison et s'enfuit de cet enfer administratif qui lui a grignoté toutes ses économies et sa santé mentale.

1/6 Pendant des années, Christian Di Giorgio a essayé de transformer sa ferme au centre du village de Siglistorf. Photo: Sebastian Babic

Sebastian Babic

Christian Di Giorgio, originaire de Siglistorf dans le canton d'Argovie, s'est battu... et a perdu. Pendant des années, il a essayé de rénover sa vieille ferme et s'est alors embourbé dans une jungle administrative. «Entre-temps, j'ai payé près de 30'000 francs pour des enquêtes préalables!», déclare ce père de deux enfants.

Mais jusqu'à présent, l'homme de 43 ans n'a même pas pu déposer de demande de permis de construire. «La commune a gagné! Je vais vendre ma maison bien en dessous de sa valeur et je partirai dès que possible!» De toute façon, il n'a plus rien à perdre, une grande partie de ses économies est partie en fumée.

Une administration très rudimentaire

Christian Di Giorgio n'a pas capitulé sans combattre: il y a un peu plus d'un an, il a fait état de frais injustifiés dans le cadre des études pour son projet de construction. A l'époque, il ne s'agissait «que» d'environ 4000 francs. Mais la commune de Siglistorf dispose d'une administration des constructions très rudimentaire. Presque toutes les clarifications sont donc confiées à un expert externe, et facturées à Christian Di Giorgio. La commune lui facture également les réunions, les appels téléphoniques et la rédaction de mails.

Et des courriers, il y en a eu beaucoup. Il fallait réaménager les places de stationnement, les pare-vue en pierre ont été interdits, tout comme une nouvelle isolation extérieure,... En parallèle, un délégué s'est régulièrement assuré que la ferme s'intègre bien dans le voisinage, tout cela à la charge du maître d'ouvrage, avant même qu'il n'ait déposé un permis de construire.

Aucune base légale

En vérité, la pratique de la commune en matière de taxes n'était pas transparente à l'époque et posait des problèmes juridiques. Aujourd'hui, la situation est différente, la commune a adapté le règlement sur les taxes en juillet 2024 et peut désormais, d'un point de vue juridique, répercuter presque tous les coûts sur les maîtres d'ouvrage. «C'est un tour de passe-passe», déclare Christian Di Giorgio.

A partir de juillet 2024, la commune puisera sans vergogne dans le porte-monnaie du père de famille, qui souhaite toujours construire et qui prévoit entre-temps une extension. Rien qu'entre juillet et décembre, les frais supplémentaires se sont élevés à plus de 12'000 francs. Ce montant comprend également plusieurs dépenses internes à la commune, comme l'étude de dossiers, les réunions internes et même quatre heures à 100 francs pour le «classement des dossiers».

Ce n'est pas tout. «Les factures des deux derniers mois sont encore à venir, explique-t-il «Là aussi, je dois compter 4000 à 5000 francs». Il faut ajouter 5000 francs d'avance pour que la commune continue à s'occuper d'une éventuelle demande de permis de construire. Au total, cela représente jusqu'à 27'000 francs en deux ans, sans compter les frais de son architecte.

Porte-monnaie vide et tête pleine

Pour couronner le tout, Christian Di Giorgio se voit également facturer les réunions de la commune avec les voisins. «Imaginez un peu: je paie bien des impôts? Ils se font tout simplement payer deux fois leurs réunions internes!»

« Je veux juste me débarrasser de la maison et me reconstruire une nouvelle existence ailleurs Christian Di Giorgio, maître d'ouvrage »

La soif de taxes de Siglistorfer dévore peu à peu ses économies et son moral. «Je ne veux plus qu'une chose: partir d'ici avant de totalement m'appauvrir!» Il a définitivement jeté aux orties son projet de construction initial. «Je veux juste me débarrasser de la maison et me reconstruire une nouvelle existence ailleurs.»

Blick a décidé de confronter la commune. Dans une réponse succincte, celle-ci invoque le secret de fonction et n'aborde pas les questions générales sur la réglementation des taxes. Elle ne donne pas non plus d'explication sur ces frais exorbitants. «Les dépenses de l'administration externe des constructions sont réglementées et n'ont pas à être rendues publiques par le conseil communal», déclare le maire Dieter Martin.

«Si je ne m'étais pas plaint à l'époque, les choses auraient peut-être été différentes, se remémore Christian Di Giorgio. Il est maintenant important pour moi de mettre en garde les autres de ne pas construire ici, à Siglistorf. J'ai encore la possibilité de repartir à zéro. Je dois faire une coupure nette, sinon je périrai, financièrement et psychologiquement.»