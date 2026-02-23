ATS Agence télégraphique suisse
Un homme gravement blessé dimanche lors d'une plongée dans le lac de Lugano est décédé, a annoncé lundi la police cantonale tessinoise. La victime est un Italien de 57 ans.
Dimanche, cet homme s'est retrouvé en difficulté lors d'une plongée près de Riva San Vitale (TI). Ses compagnons de plongée l'ont ramené à terre et ont tenté de le réanimer, avant que les secours ne prennent le relai. La victime a été transportée à l'hôpital par hélicoptère dans un état critique. L'homme faisait partie d'un groupe de quatre plongeurs.
