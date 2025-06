1/5 Le cadre de l'UDC Thomas Aeschi réagi à propos du paquet de traités européens. Photo: Silas Zindel

Reza Rafi

Le vendredi 13 juin, le Conseil fédéral a finalement approuvé le paquet d'accords bilatéraux visant à développer des relations stables avec l'Union européenne. Le paquet comprend 95 textes législatifs de l'UE qui sont qualifiées d'importantes pour la Suisse.

Le conseiller national UDC Thomas Aeschi s'insurge contre le feu vert lancé par le gouvernement. Le Zougois estime que ces accords placent la Suisse en position vulnérable et dénonce un monstre de bureaucratie. Interrogé par Blick, il s'en prend frontalement à la politique d'asile de Beat Jans.

Dans une interview accordée à Blick, le ministre de la Justice Beat Jans a comparé le paquet de traités européens au serment du Grütli: il s'agit dans les deux cas d'une «promesse mutuelle en des temps difficiles».

C'est une déformation de l'histoire suisse. Manifestement, le conseiller fédéral Beat Jans n'a jamais suivi de cours d'histoire à Bâle-Ville. Je suis choqué par sa déclaration, par laquelle il traîne à mes yeux nos ancêtres dans la boue.

Pourquoi?

A l'époque, Uri, Schwyz et Unterwald se sont unis pour disposer d'eux-mêmes, pour gouverner librement leur pays et pour s'entraider lorsqu'ils étaient attaqués de l'extérieur. Avec le traité de soumission, le Conseil fédéral présente le contraire: un rattachement unilatéral à l'Union européenne.

Unilatéralement? C'est un compromis entre deux parties.

Nous sommes contraints d'adopter le droit européen. Même dans des domaines importants comme l'immigration ou l'accès à l'Etat social suisse. En cas de litige, c'est la Cour de justice européenne qui jugera en dernier ressort la Suisse, c'est-à-dire le tribunal de la partie adverse. Il est écrit noir sur blanc dans le texte du traité que le jugement des juges de l'UE est «contraignant». Si nous, les citoyens, décidons autrement que ce que veut l'UE, l'UE peut même nous punir par des sanctions.

« En 1291, le message était était clair: nous voulons décider nous-mêmes, nous ne voulons pas de juges étrangers »

Votre camp parle de traité de soumission et de traité colonial: c'est là aussi un rapport douteux à l'histoire. Votre problème, c'est que le négociateur suisse Patric Franzen a très bien négocié et obtenu des améliorations significatives par rapport à l'accord institutionnel de 2021.

Les deux accords sont identiques en ce qui concerne notre critique fondamentale. Dans les deux cas, nous devons impérativement adopter les lois et la bureaucratie de l'UE et nous devons nous soumettre à la Cour de justice européenne.

Notre président Marcel Dettling l'a très bien illustré avec le serment du Grütli. En 1291, le message était était clair: nous voulons décider nous-mêmes, nous ne voulons pas de juges étrangers. Ce matin, j'ai imprimé l'ensemble du paquet européen. Une pile de plus de 1800 pages. À cela s'ajoutent des centaines de règlements européens. C'est un monstre de bureaucratie sans précédent.

Pour certains traités interétatiques, nous connaissons déjà la reprise dynamique du droit et les «juges étrangers». Et la Suisse est toujours debout.

On ne peut pas dire cela de manière aussi simpliste. Nous devons par exemple tout reprendre dans l'accord Schengen-Dublin. Bien que le système d'asile de l'UE ne fonctionne pas du tout. Cet exemple montre que nous devons à nouveau agir nous-mêmes. Nous devons protéger nos frontières et stopper de manière autonome la migration d'asile organisée de manière criminelle. Avec le projet de traité de soumission à l'UE, la Suisse devrait reprendre tous les arrêts de la CJCE de 1999 à aujourd'hui. Et d'accord, avec l'Organisation mondiale du commerce, nous avons un tribunal arbitral. Mais la grande différence est qu'il s'agit de véritables tribunaux d'arbitrage. Notre «tribunal arbitral» serait soumis à la Cour de justice de l'UE – c'est une blague.

« Le Conseil fédéral avait promis que pas plus de 8000 personnes par an viendraient en Suisse. Maintenant, il y en a 60'000 à 70'000! »

Vous vous focalisez beaucoup sur la souveraineté. L'autre grand thème est l'immigration. A ce sujet, vous avez lancé l'initiative pour ralentir l'immigration et mettez ainsi en danger les accords bilatéraux.

C'est une insinuation erronée de nos adversaires politiques. L'initiative pour le développement durable «Pas de Suisse à 10 millions» veut que l'immigration nette en Suisse ne dépasse pas 40'000 personnes par an d'ici 2050. C'est un chiffre généreux. Avant la votation sur la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral avait promis que pas plus de 8000 personnes par an viendraient en Suisse. Maintenant, il y en a 60'000 à 70'000! Si le Conseil fédéral tenait ses promesses et si le conseiller fédéral Jans mettait fin au chaos de l'asile, nous n'aurions même pas besoin de mener de telles discussions.

Ce n'est pas le Conseil fédéral qui est à l'origine de l'immigration, mais notre prospérité et les entreprises qui recrutent des personnes à l'étranger. Dans votre canton de Zoug également.

C'est faux! La majorité du Conseil fédéral laisse faire Beat Jans. Chaque année, des dizaines de milliers de parasites de l'asile arrivent en Suisse depuis le monde entier, principalement de pays musulmans. Il faut arrêter cela. Nous avons lancé l'initiative pour la protection des frontières à cet effet. Le chaos de l'asile nous coûte 7 à 8 milliards de francs par an. Nous pouvons nous réjouir que quelques bonnes entreprises et contribuables viennent aussi en Suisse. Ils ne sont certainement pas le problème.

Parlons encore une fois du rôle de l'économie.

Nous attendons aussi de l'économie une certaine autolimitation.

Une autolimitation?

Exactement: une autolimitation. Prenez par exemple la restauration. Celle-ci a l'un des taux de chômage les plus élevés, avec plus de 10'000 chômeurs. Pourtant, chaque année, des milliers de nouveaux collaborateurs sont recrutés en Suisse dans l'UE parce qu'ils sont moins chers. C'est là que le peuple doit intervenir pour corriger le tir avec notre initiative. Et nous y contribuons, je veux vraiment en faire la promesse: nous aidons à trouver une solution simple et non bureaucratique pour que les spécialistes nécessaires puissent continuer à venir.

De nombreuses branches concernées – comme la restauration, la finance ou l'agriculture – sont étroitement liées à votre électorat. En tant que représentant de l'UDC, vous critiquez maintenant aussi votre propre clientèle.

Tout le monde est concerné, chaque entreprise individuellement. Mais je suis à peu près sûr que de nombreuses PME de l'UDC emploient une forte proportion de Suisses. Il y a tant d'exemples de Suisses de 60 ans qui aimeraient travailler. Même Blick a déjà rapporté maintes fois des exemples.

« Nous ne pouvons plus nous permettre cette croissance unilatérale, où certains profitent mais où beaucoup perdent »

Les associations rétorquent que leurs membres ont besoin de personnel qualifié.

Je suis convaincu que les entreprises suisses peuvent continuer à faire venir des spécialistes de l'étranger. Comme cela a été le cas pendant des décennies avant la libre circulation totale. Mais nous devons nous limiter nous-mêmes. Nous ne pouvons plus nous permettre cette croissance unilatérale, où certains profitent mais où beaucoup perdent. L'immigration massive fait grimper les prix des logements. Nous avons de gros problèmes dans les écoles lorsque presque plus aucun enfant ne parle correctement l'allemand. Il apparaît de plus en plus clairement que les Suisses doivent supporter les inconvénients, tandis que chaque groupe en tire profit.

Maintenant, vous résonnez comme un gauchiste: privatiser les bénéfices, socialiser les pertes.

Entre-temps, les électeurs de gauche et les Vert-e-s reconnaissent eux aussi les effets négatifs d'une immigration sans mesure.

Avec votre position, êtes-vous encore un parti économique?

Bien sûr. Quand je vois justement comment le PLR soutient un monstre de bureaucratie totalement insensé appelé «imposition individuelle». Chaque ménage devrait à l'avenir remplir deux déclarations d'impôts. Cela représente 1,7 million de déclarations d'impôts supplémentaires. Les cantons devraient engager des milliers de nouveaux fonctionnaires des impôts.