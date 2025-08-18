DE
Drame à Lucerne
Un trentenaire happé et tué par un ascenseur incliné

Un accident mortel impliquant le Gütschbahn s'est produit samedi à Lucerne. On ignore encore comment et pourquoi l'homme s'est retrouvé sur le tracé du funiculaire.
Le Gütschbahn relie l'hôtel et château de Gütsch sur les hauteurs de Lucerne, sur une distance de 180 mètres.
Photo: Keystone/URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse

Un accident mortel s'est produit samedi sur le tracé du funiculaire du Gütsch, en ville de Lucerne. Un homme de 31 ans a été happé et tué par un ascenseur incliné qui descendait vers la vallée.

Le malheureux grièvement blessé a succombé sur place à ses blessures, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué. On ignore encore comment et pourquoi l'homme s'est retrouvé sur le tracé du funiculaire.

Le Gütschbahn relie l'hôtel et château de Gütsch sur les hauteurs de Lucerne, sur une distance de 180 mètres. En 2015, l'ancien funiculaire a été remplacé par deux ascenseurs inclinés modernes. Le départ est activé par les passagers en appuyant sur un bouton.

