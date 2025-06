L'organisation Swissmem valide les Bilatérales III avec l'UE

Le Conseil de Swissmem approuve unanimement les Bilatérales III, saluant les avancées en matière de recherche et d'approvisionnement électrique. L'organisation note cependant que des ajustements sont nécessaires concernant la protection contre les licenciements.

Martin Hirzel, président de Swissmem, lors d'une conférence de presse sur les tarifs douaniers américains, le 5 mai 2025, à Berne. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Swissmem soutient le paquet d'accords des Bilatérales III. Ceux-ci garantissent un accès sans obstacle au marché européen à l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, ainsi qu'aux branches technologiques apparentées, fortement orientées vers l'exportation.

Avec une part d'exportation de 55%, le marché intérieur de l'Union européenne (UE) est le principal débouché et un important pôle de main-d'œuvre pour la branche, rappelle vendredi la faîtière Swissmem dans un communiqué. Le nouveau paquet d'accords tient compte de manière appropriée des intérêts du secteur en matière de coopération dans la recherche et de sécurité d'approvisionnement en électricité.

«Il reste cependant décisif que le marché du travail libéral soit maintenu, raison pour laquelle la mesure 14 relative à la protection contre les licenciements doit être adaptée», écrit Swissmem. Après un examen approfondi par les spécialistes du secrétariat, le Conseil de Swissmem a approuvé à l'unanimité le paquet d'accords.

Règlement des différends

«La Suisse a également obtenu beaucoup lors des négociations sur la libre circulation des personnes», constate la faîtière. La migration reste principalement limitée à l'activité professionnelle et l'expulsion pénale reste possible. La procédure d'annonce pour les séjours de courte durée à but économique est également préservée.

Le nouveau mécanisme de règlement des différends place la Suisse dans une bien meilleure position qu'auparavant: elle peut désormais porter plainte d'égal à égal contre les préjudices causés par l'UE et, grâce à ce mécanisme, elle est bien mieux protégée qu'auparavant contre les «répressions» de l'UE.

«La Suisse a bien négocié et a obtenu beaucoup, mais l'euphorie n'est pas de mise», conclut Swissmem. Les préoccupations en matière de politique migratoire sont compréhensibles et doivent être prises en compte dans le domaine de l'asile.