Le mois de mai sera marqué par plusieurs changements de loi en Suisse. L'aide aux victimes de violences domestiques et les oeufs sont au centre de ces nouveautés.

Voici ce qui va changer en mai en Suisse

Voici ce qui va changer en mai en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le numéro d'urgence 142 destiné aux victimes de violence domestique entre en service et le contingent tarifaire pour les oeufs importés est considérablement augmenté. Voici les nouveautés qui entreront en vigueur en mai en Suisse.

Aide aux victimes de violences domestiques

Le 1er mai, le numéro d'urgence 142 destiné aux victimes de violences domestiques sera mis en service. L'objectif est de permettre à toutes les personnes concernées d'obtenir de l'aide plus facilement, 24h sur 24. Ce service d'assistance téléphonique s'inscrit dans le cadre de la première campagne nationale de prévention contre la violence domestique, sexuelle et sexiste.

Elle a été lancée par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider en novembre 2025. Elle a été élaborée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes en collaboration avec une large alliance regroupant la Confédération, les cantons, les communes et des organisations de la société civile.

Augmentation des importations d'œufs

La production nationale d’œufs ne parvient pas à couvrir la demande croissante. Le Conseil fédéral a décidé, à la demande du secteur des œufs, d’augmenter le contingent tarifaire 2026 en cours pour les œufs de consommation. Il passera à 15'000 tonnes, soit une augmentation de 71%. Du 1er mai 2026 à la fin de l’année, cela permettra d’importer 36'000 tonnes d’oeufs de consommation au taux douanier réduit, ce qui correspond à environ 240 millions d’oeufs.

Dès le 1er mai et à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année, l'Office fédéral de l'agriculture a augmenté le contingent tarifaire partiel pour l'importation de pommes de terre de 10'000 tonnes. Jusqu'ici, il s'élevait à environ 23'750 tonnes.

CCNT rendue obligatoire dans l'hôtellerie-restauration

Le 1er mai, la déclaration de force obligatoire générale de la convention collective nationale de l'hôtellerie-restauration, adoptée par le Conseil fédéral, entrera en vigueur. Les modifications concernent les taux de salaire minimum pour les employés à temps plein âgés de 18 ans révolus.

La fourchette va de 3713 francs pour les personnes non qualifiées à 5293 francs pour les employés titulaires d'un brevet fédéral. Actuellement, environ 34’000 établissements sont soumis à cette convention, cela représente plus de 270’000 collaborateurs. La CCNT est valable jusqu'à fin 2027.