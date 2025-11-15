DE
Données volées
Logitech a été la cible d'une cyberattaque

L'entreprise d'informatique suisse a été ciblée par des hackers. Des données ont été volées, mais, selon Logitech, aucune donnée personnelle sensible ne serait concernée. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 21 minutes
L'entreprise dit avoir réglé le problème.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Des hackers se sont introduits dans les systèmes informatiques de Logitech. Des données ont été volées, a indiqué le valdo-californien vendredi soir.

L'attaque n'a eu aucune influence sur les produits, la marche des affaires et la production de l'entreprise. Une fois le cas découvert, une société de cybersécurité externe a été chargée de l'enquête et de mettre fin à l'attaque.

L'enquête n'est pas encore terminée, mais Logitech estime que les hackers ont profité d'une faiblesse dans une plateforme d'un fournisseur tiers. Certaines données internes ont pu être copiées dans le système informatique. Le point faible a d'ores et déjà été refermé.

Aucune donnée sensible volée

Les données concernées ne contenaient probablement que des informations limitées sur des collaborateurs et des consommateurs ainsi que des données de clients et fournisseurs, selon Logitech. L'entreprise estime qu'aucune donnée personnelle sensible n'était stockée dans le système touché. Des mesures ont été prises et les autorités concernées ont été averties.

Logitech précise que cette cyberattaque n'aura aucun effet négatif notable sur la situation financière ou les résultats commerciaux de l'entreprise. Celle-ci bénéficie d'une cyberassurance complète qui couvre les frais pour les réactions et les enquêtes dans de pareils cas.

