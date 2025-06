Au menu de ce jeudi 19 juin: le silence de la Suisse à l'OTAN, les impôts illégaux vaudois, le bras de fer entre CarPostal et des parents, l'accord avec l'UE et les transports et pour finir un peu de culture.

Pour l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, la Suisse ne peut pas rester à l'écart de l'OTAN. Photo: AFP

Une fois n'est pas coutume, le soleil continuera à briller en Suisse romande. Et l'actu suisse de ce jeudi 19 juin réserve bien des surprises. Pour vous faciliter la vie, Blick, avec l'aide de l'ATS, a concocté un florilège des actus qui vont compter. C'est parti:

1 La Suisse trop silencieuse à l'OTAN?

Pour l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, la Suisse doit elle aussi faire face à la nouvelle donne en matière de sécurité en Europe. «La Suisse a jusqu’ici été un partenaire silencieux de la garantie de sécurité de l’OTAN. Mais si cette garantie américaine ne tient plus et que les Européens ne disposent pas de moyens de dissuasion suffisants, que ferez-vous alors?», a demandé Joschka Fischer dans une interview accordée aux journaux alémaniques du groupe Tamedia. L'Allemand estime qu'une grande coalition des nations européennes va se former et que des pays non membres de l’UE y joueront également un rôle important. «La Suisse ne pourra pas rester à l’écart», a-t-il affirmé.

2 Une députée dézingue le Canton de Vaud

La socialiste Muriel Thalmann a demandé mardi au Canton de Vaud de rembourser les impôts perçus illégalement auprès de femmes séparées ou divorcées. La députée n'a pas mâché ses mots devant le Grand Conseil vaudois, relate «Le Temps». L’administration fiscale a indûment réclamé à ces femmes l’impôt fédéral direct de leurs ex-maris, alors que la solidarité fiscale cantonale ne s’applique qu’à l’impôt cantonal et communal. Le fisc vaudois a reconnu cette pratique illégale, mais aucun chiffre n’a encore été communiqué sur le nombre de victimes ni les montants concernés. L’Administration fédérale des contributions rappelle qu’aucune sanction ne peut être infligée à un canton, même en cas de mauvaise application du droit fédéral.

3 Freins d'urgence ou colère d'un chauffeur contre des élèves?

Un incident s’est produit le 6 juin dans un bus scolaire de CarPostal à La Grande Béroche (NE). Le chauffeur aurait freiné brutalement, causant la chute de plusieurs élèves, dont au moins une a été blessée, rapporte «Arcinfo». Si CarPostal parle d’un freinage d’urgence dû à un obstacle, des témoins évoquent eux un geste d’énervement face à des élèves bruyants. Une vidéo montre le conducteur, visiblement à bout, expulsant un élève du bus de manière agressive. Deux enquêtes, une policière et l'autre interne ont été ouvertes. Par ailleurs, des plaintes de parents s’accumulent depuis plusieurs mois concernant la qualité du service sur la ligne 612 bondée aux heures de pointe. Le retour d’un bus articulé est prévu pour la rentrée scolaire afin d'améliorer le confort.

4 L'accord avec l'UE, barrage au dumping salarial

Le président du SEV (Syndicat du personnel des transports), Matthias Hartwich, a jugé positivement la modification de l'accord sur les transports terrestres dans le cadre des négociations avec l'UE, indique la «NZZ». Le syndicaliste a souligné que la Suisse pourra ainsi empêcher le dumping salarial et faire respecter les normes sociales. La priorité du plan de cadence national pour l’attribution des sillons ferroviaires reste garantie. Les prestataires étrangers devront se conformer aux exigences suisses en matière de sécurité et de conditions de travail. Des coopérations, par exemple avec la Deutsche Bahn, resteront possibles. Pour Matthias Hartwich, l'essentiel est que le personnel soit protégé et la sécurité des passagers assurée.

5 Le NIFF se dévoile

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) présente ce jeudi la programmation de sa 24e édition. On sait déjà que l'actrice belge Cécile de France sera présente le 4 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Elle viendra y présenter le thriller d'anticipation «Dalloway», qui sera diffusé en première internationale. Le festival durera jusqu'au 12 juillet.