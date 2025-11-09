Ueli Maurer participe à un curieux projet immobilier de luxe

Une entreprise obwaldienne veut construire des «résidences exclusives et raffinées» en Suisse centrale. L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer siège au sein de son conseil d'administration.

1/7 Aucun ancien conseiller fédéral ne fait autant parler de lui qu'Ueli Maurer. Photo: keystone-sda.ch

Marco Lüssi

Président du nouveau groupe anti-woke «Cercle Leonhard», voyages controversés en Chine: aucun ancien conseiller fédéral ne fait autant polémique qu'Ueli Maurer en ce moment. On ignorait jusqu'à présent que l'ancien ministre des Finances de l'UDC se consacrait également à un autre domaine d'activité: l'immobilier.

Selon le registre du commerce, Ueli Maurer est depuis février de cette année membre du conseil d'administration de Schultheiss Holding Schweiz AG à Giswil (OW). Selon son site Internet, l'entreprise prévoit de «construire des biens immobiliers individuels de grande qualité en Suisse». Avec «expertise et doigté», elle construit des «complexes résidentiels exclusifs et raffinés» dans les cantons d'Obwald, Nidwald, Uri, Schwytz, Lucerne et Zoug, poursuit la société.

«Nous avons un bon réseau»

Comment Ueli Maurer a-t-il atterri au conseil d'administration de cette entreprise? Si Ueli Maurer n'a pas répondu à la question de Blick, Lothar Diete, directeur général de l'entreprise, l'explique ainsi: «Nous avons un bon réseau et nous avons une bonne réputation.»

Lotar Diete est allemand, tout comme la présidente du conseil d'administration de l'entreprise, Yvonne Schultheiss. Elle est l'épouse de Konrad Schultheiss, qui dirige une grande entreprise de construction à Nuremberg en Allemagne. En 2023, la société Schultheiss Projektentwicklungs AG a atteint, selon ses propres indications, un volume de commandes de 1,6 milliard d'euros.

La femme du magnat de la construction de Nuremberg vit depuis quelques années à Giswil. Son mari aime lui aussi faire une pause de temps en temps dans sa maison du canton d'Obwald, qu'il décrit dans une vidéo d'entreprise comme son «lieu de force».

Des personnalités politiques aussi dans la maison mère allemande

Le fait que Konrad Schultheiss aime s'entourer de personnalités politiques se reflète également dans la composition du conseil de surveillance de son entreprise à Nuremberg. Celle-ci est présidée par l'ancien ministre-président de Bavière Günther Beckstein.

« Ueli a toujours eu des affinités avec le canton d'Obwald Albert Sigrist, membre du conseil d'administration de Schultheiss Holding Schweiz AG et cofondateur de la section obwaldienne de l'UDC »

Il fallait donc aussi un poids lourd politique local pour la filiale suisse. C'est grâce à Albert Sigrist que le couple Schultheiss l'a trouvé en la personne d'Ueli Maurer. Ce dernier est également membre du conseil d'administration de Schultheiss Holding Schweiz AG et siège au conseil municipal de Giswil.

Albert Sigrist a surtout cofondé la section obwaldienne de l'UDC en 1999 et en a été le premier président, alors qu'au même moment Ueli Maurer dirigeait le parti national. «Ueli a toujours eu des affinités avec le canton d'Obwald», explique-t-il à Blick. «Il a même dit une fois que l'UDC d'Obwald était son parti cantonal préféré.»

Aucun projet de construction n'a encore été réalisé

Cela a sans doute joué un rôle pour qu'Ueli Maurer décide de s'engager pour l'entreprise immobilière obwaldienne, suppose Albert Sigrist. La commune pourrait avoir besoin de contribuables comme Konrad Schultheiss, qui prévoit de faire un jour de Giswil sa résidence de retraite, poursuit le Municipal de la ville. De plus, la nouvelle entreprise crée des emplois sur place.

Mais leur nombre, deux pour l'instant, est encore faible. Et les grands projets annoncés sur le site Internet de l'entreprise attendent encore d'être réalisés. Jusqu'à présent, l'entreprise fondée il y a trois ans n'a encore réalisé aucun projet, reconnaît son directeur Lothar Diete.

Un recours bloque la démolition

Les plans les plus avancés sont ceux d'un nouveau bâtiment d'habitation à Giswil, qui doit être construit à la place de la «Doktorenhaus», vieille de plus de 120 ans. Le fait que celle-ci doive être démolie ne réjouit guère le Heimatschutz de Suisse centrale, comme l'a rapporté l'«Obwaldner Zeitung» fin juillet.

« Notre objectif est de créer des logements abordables Lothar Diete, directeur-général de Schultheiss Holding Schweiz AG »

Actuellement, le premier projet de construction de Schultheiss Holding Schweiz AG est bloqué par des oppositions. Même la présence d'un ancien conseiller fédéral au conseil d'administration n'y a rien changé.

Cependant, Lothar Diete se dit confiance quant à l'avancement du projet à Giswil. Et il se réjouit: «Nous sommes en train de développer d'autres projets en Suisse centrale. Même si le site Internet de l'entreprise semble s'adresser à un segment de clientèle plutôt haut de gamme, Lothar Diete précise: «Notre objectif est de créer des logements abordables.»